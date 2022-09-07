***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 - Bağımsız Üye DeğilTOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Kontrol Müdürü 0 - Bağımsız Üye DeğilONUR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Sermaye Piyasalarından sorumlu Müdür 0 - Bağımsız Üye Değil - -MUSTAFA BİLİNÇ TANAĞARDI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.06.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Uygulama Geliştirme, Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi ve Sistem Destek ve İşletim müdürlüklerinden sorumlu Direktör 0 - Bağımsız Üye Değil - -MURAT BİLGİÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 06.04.2022 İcrada Görevli İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Faktöring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Risk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı 0 - Bağımsız Üye DeğilPOYRAZ KOĞACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Kurumsal Finansman Müdürlüğünden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 0 - Bağımsız Üye Değil - -CANSEL NURAY AKSOY Kadın 02.09.2022 İcrada Görevli Değil TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞTİRAKLER BÖLÜMÜ 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061117BIST