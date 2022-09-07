Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2022 18:20
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 - Bağımsız Üye Değil
TOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Kontrol Müdürü 0 - Bağımsız Üye Değil
ONUR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Sermaye Piyasalarından sorumlu Müdür 0 - Bağımsız Üye Değil - -
MUSTAFA BİLİNÇ TANAĞARDI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.06.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Uygulama Geliştirme, Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi ve Sistem Destek ve İşletim müdürlüklerinden sorumlu Direktör 0 - Bağımsız Üye Değil - -
MURAT BİLGİÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 06.04.2022 İcrada Görevli İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Faktöring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Risk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı 0 - Bağımsız Üye Değil
POYRAZ KOĞACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Kurumsal Finansman Müdürlüğünden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 0 - Bağımsız Üye Değil - -
CANSEL NURAY AKSOY Kadın 02.09.2022 İcrada Görevli Değil TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞTİRAKLER BÖLÜMÜ 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061117


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.437
Değişim :  1,02% |  34,60
Açılış :  3.428  
Önceki Kapanış :  3.403  
En Yüksek
3.506 En Düşük
3.420
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 32,12 291.635.988 % 10,00  
UNLU 6,93 51.057.809 % 10,00  
GRNYO 4,51 2.779.832 % 10,00  
VAKBN 11,78 1.234.068.749 % 9,99  
YONGA 26,90 615.162 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2310 18,2402 % 0,14  
Euro 18,2478 18,2653 % 0,14  
Sterlin 20,9100 21,0148 % -0,27  
Frank 18,6928 18,8054 % 0,56  
Riyal 4,8372 4,8614 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 -8,80  
Altın Gr. 1.002 1.002 -5,18  
Cumhuriyet 6.728 6.830 -6,00  
Tam 6.757 6.831 -64,00  
Yarım 3.292 3.340 -28,00  
Çeyrek 1.651 1.669 -18,00  
Gümüş.Ons 18,54 18,56 0,10  
Gümüş Gr. 10,85 10,86 0,04  
B. Petrol 89,54 89,54 1,54  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru