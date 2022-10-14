***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2022 19:04
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERALP ARSLANKURT Genel Müdür
LEVENT DURUSOY Genel Müdür Yrd.
ZEKİ DAVUT Genel Müdür Yrd.
ÖZCAN BECEREN Genel Müdür Yrd.
ESRA SELLER TURĞAY DİREKTÖR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072352
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,1300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0157
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05983,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,60
|Açılış
|: 983,80
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5847
|18,5907
|% 0,27
|
|Euro
|18,1130
|18,1300
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,7585
|20,8626
|% -1,01
|
|Frank
|18,4274
|18,5384
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-20,44
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.642
|6.725
|-65,00
|
|Yarım
|3.237
|3.284
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,27
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,33
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-2,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem