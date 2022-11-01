***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2022 11:07
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ulus Şube ŞUBE Adnan Saygun Caddesi, Uydu Sokak No:2/1 Ulus-Beşiktaş-İSTANBUL Meral BULUT 212 263 00 24 212 263 89 24 27.02.2007
Caddebostan Şube ŞUBE Bağdat Cad.Rıfatbey Sok.Güngören Apt. No.4 Kat.1 Caddebostan - İSTANBUL Aytül TULUNAY 216 302 88 00 216 302 86 10 15.12.1997
Ankara Şube ŞUBE Koç Kuleleri Söğütözü Caddesi No:2 A Blok Kat:12 Ofis No:38 Çankaya/Ankara Şefika Tomur Belenli IRAVUL 312 417 30 46 312 417 30 52 27.11.1986
İzmir Şube ŞUBE Kültür Mah. Cumhuriyet Bul. Alan Apt. No:140 Kat:1 Alsancak/İZMİR Didem BARLAS 232 441 80 72 232 441 80 94 12.10.1992
Bursa Şube ŞUBE Odunluk Mah. Akpınar cad. No:5 Kat:4 D:12 Greenwhite Plaza Nilüfer/BURSA Aylin PİŞKİNSOY 224 224 47 47 224 225 61 25 02.07.2009
Antalya Şube ŞUBE Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi No:80 Muratpaşa/Antalya Atakan ALKAYA 242 243 02 01 242 243 32 20 23.09.2002
Samsun Şube ŞUBE Kale Mah. Atatürk Bulvarı Çenesizler Han No:584 İlkadım/SAMSUN Ebru Feyiz LEVENT 362 431 46 71 362 431 46 70 01.12.2003
Merkez Şube ŞUBE Meclisi Mebusan Cad. No:81 34427 Fındıklı Beyoğlu-İSTANBUL Gülay ÇORUK 212 334 98 00 212 334 98 01 30.07.2013
Bodrum İrtibat Bürosu İRTİBAT BÜROSU Konacık Mah. Atatürk Bul. No:285/1 A Blok Ofis No:7 Bodrum/MUĞLA Onur ÇİÇEKDAĞ 252 999 14 04 252 502 20 35 27.08.2021
Denizli Şube ŞUBE Sırakapılar Mahallesi, Saltak Caddesi, Numara: 83 Merkezefendi / Denizli İsmail ÜZER 258 999 19 75 258 242 19 17 17.10.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075823
BIST