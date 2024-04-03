***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ,PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT BİLGİÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 06.04.2022 İcrada Görevli Değil Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 0 Bağımsız Üye DeğilPOYRAZ KOĞACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.05.2022 İcrada Görevli Değil Sermaye Piyasaları,Şirket Birleşme ve Satın Alma,Kurumsal Finansman, TII'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Maxis-TSKB GSYF'de Yatırım Komitesi Üyesi Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 0 Bağımsız Üye DeğilBURÇ BOZTUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2024 İcrada Görevli Değil Hazine, Hazine ve Sermaye Piyasası Operasyonları sorumlu Direktör 0 Bağımsız Üye DeğilTOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Değil Mali Kontrol, Bütçe ve Planlama, Kredi Portföy Yönetimi ve Analitiği Finansal Analiz, Sorumlu Direktör, 0 Bağımsız Üye DeğilONUR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2021 İcrada Görevli Değil Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Sermaye Piyasalarından sorumlu Müdür ve TII-TGIF'de Danışma Kurulu üyesi 0 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA BİLİNÇ TANAĞARDI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.06.2021 İcrada Görevli Değil Satın Alma ve Mali İşler Yönetimi, Uygulama Geliştirme, Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi ve Sistem Destek ve İşletim Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 0 Bağımsız Üye DeğilCANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.09.2022 İcrada Görevli Değil İş Bankası İştirakler Bölümü Birim Müdürü, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş., Efes Varlık Yönetimi A.Ş., Levent Varlık Kiralama A.Ş., Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.,Yüzüncü Yıl Tekn. Girişimleri A.Ş., Batı Karadeniz Elek. Dağ. ve Tic. A.Ş.,şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği 0 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266377BIST