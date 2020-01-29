***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
29.01.2020 23:23
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/01/2020
Karar Sayısı
2345
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SORUMLULUK BEYANI
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 29.01.2020
KARAR SAYISI : 2345
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 29.01.2020 tarih ve 2345 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan,
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemine ait Konsolide Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
YATIRIM FİNANSMAN
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Zeki DAVUT Tolga SERT
Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815304
BIST