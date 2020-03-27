***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:15
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832685
BIST
12:2389.659
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -1.868,82
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:236,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0692
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4665
En Düşük
6,3903
12:237,1133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0535
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1206
En Düşük
7,0479
12:23336,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,99
|Açılış
|: 336,50
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|914.322
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|4.006.002
|% 9,94
|
|AYCES
|9,64
|1.703.559
|% 9,92
|
|RTALB
|5,76
|5.924.858
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.302.459
|% -9,77
|
|QNBFL
|118,50
|2.440.120
|% -8,07
|
|GUBRF
|14,17
|48.983.892
|% -7,45
|
|DOKTA
|14,40
|3.653.882
|% -7,28
|
|THYAO
|9,12
|696.754.262
|% -1,41
|
|GARAN
|7,99
|349.353.713
|% 0,63
|
|ASELS
|23,52
|330.882.290
|% -3,05
|
|IPEKE
|7,83
|171.747.771
|% -1,14
|
|KOZAA
|9,47
|169.749.913
|% -3,47
|
|IHLGM
|0,85
|89.918.211
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,44
|41.064.107
|% -4,35
|
|ODAS
|1,30
|115.632.046
|% -2,26
|
|THYAO
|9,12
|696.754.262
|% -1,41
|
|YKBNK
|1,90
|129.145.583
|% -2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8580
|7,8974
|% 0,98
|
|Frank
|6,6796
|6,7198
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7154
|1,7240
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.619
|-11,86
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-0,14
|