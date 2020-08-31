***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2020 10:16
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YATAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871736
BIST
15:121.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -16,01
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.082
15:127,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
15:128,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0772
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
15:12464,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,60
|Açılış
|: 464,52
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler15:12
|SNPAM
|11,99
|7.485.580
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|21.020.527
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.963.250
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.584.998
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.340.116
|% 10,00
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|257.429
|% -5,83
|
|DOAS
|14,86
|25.589.445
|% -4,74
|
|KRDMD
|3,10
|889.751.753
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,76
|502.620.731
|% -3,83
|
|GUSGR
|6,25
|496.505.636
|% -3,10
|
|GARAN
|6,81
|440.517.605
|% -1,59
|
|FENER
|25,60
|400.862.144
|% 3,98
|
|KRDMD
|3,10
|889.751.753
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,76
|502.620.731
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,13
|270.565.465
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,79
|237.240.844
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,04
|163.677.370
|% -0,49
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3488
|7,3532
|% 0,27
|
|Euro
|8,7708
|8,7785
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,7656
|9,8145
|% 0,04
|
|Frank
|8,1137
|8,1626
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% 0,23
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-1,77
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,01
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|9,00
|
|Tam
|3.063
|3.139
|0,22
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|0,11
|
|Çeyrek
|743
|759
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,88
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|46,29
|46,29
|0,48
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