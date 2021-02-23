***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 11:48
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YATAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911738
BIST
13:271.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -24,02
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
13:277,0458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
13:278,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
13:27408,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,40
|Açılış
|: 408,63
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler13:25
|KRGYO
|7,71
|60.186.923
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|53.620.082
|% 9,99
|
|KSTUR
|286,50
|2.412.617
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,50
|4.410.116
|% 9,95
|
|MERIT
|342,00
|9.656.313
|% 9,72
|
|TKNSA
|18,09
|85.244.320
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|101.868
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|622.675
|% -10,00
|
|SEKUR
|34,74
|1.192.798
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|435.284
|% -9,99
|
|SASA
|36,70
|1.471.554.387
|% -9,02
|
|KOZAL
|136,20
|1.099.031.939
|% -1,66
|
|GUBRF
|83,00
|1.094.094.932
|% 5,93
|
|THYAO
|12,72
|851.722.757
|% 0,63
|
|SISE
|7,37
|846.481.201
|% -1,21
|
|IHLAS
|0,99
|273.055.185
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,37
|616.314.734
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,44
|281.822.534
|% -2,70
|
|TSKB
|1,77
|286.758.060
|% -0,56
|
|PETKM
|5,20
|674.361.894
|% 1,56
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0391
|7,0412
|% 0,29
|
|Euro
|8,5521
|8,5551
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,8685
|9,9180
|% 0,31
|
|Frank
|7,7773
|7,8242
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8684
|1,8778
|% 0,15
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-2,79
|
|Altın Gr.
|408
|409
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.756
|7,00
|
|Tam
|2.707
|2.774
|11,58
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|5,60
|
|Çeyrek
|656
|671
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|0,43
|