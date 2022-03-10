***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 14:03
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009010
BIST
15:092.035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,73
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
15:0914,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1811
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8390
En Düşük
14,6097
15:0916,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2217
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5054
En Düşük
16,1888
15:09955,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 16,46
|Açılış
|: 955,10
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
957,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler15:09
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.242
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.249.759
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|22.457.902
|% 9,89
|
|SKTAS
|3,06
|18.622.975
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,07
|65.939.053
|% -6,40
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|OZKGY
|7,53
|37.253.999
|% -4,32
|
|OZKGY
|7,53
|37.253.999
|% -4,32
|
|KRDMD
|14,97
|3.589.923.014
|% 4,47
|
|THYAO
|25,92
|2.695.852.223
|% -0,84
|
|SASA
|54,60
|1.750.224.050
|% -2,15
|
|TUPRS
|202,20
|1.508.018.993
|% 3,16
|
|EREGL
|34,28
|1.355.458.745
|% 1,24
|
|KRDMD
|14,97
|3.589.923.014
|% 4,47
|
|EKGYO
|2,15
|400.274.867
|% -1,38
|
|ODAS
|1,46
|220.955.080
|% -2,01
|
|DOHOL
|3,13
|409.014.441
|% -0,63
|
|YKBNK
|3,70
|426.260.239
|% -1,07
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8203
|14,8296
|% 1,24
|
|Euro
|16,4326
|16,4758
|% 1,36
|
|Sterlin
|19,4471
|19,5447
|% 1,07
|
|Frank
|15,9290
|16,0249
|% 1,20
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% 1,26
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|11,12
|
|Altın Gr.
|957
|957
|18,26
|
|Cumhuriyet
|6.312
|6.417
|122,00
|
|Tam
|6.303
|6.465
|153,78
|
|Yarım
|3.046
|3.127
|74,39
|
|Çeyrek
|1.528
|1.564
|37,19
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,25
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,59
|
Seans Raporu
15:09
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15:24SKTAS
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Endeks 2, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 25, 686.00 milyon TL de
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15:21OZKGY
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15:21OZKGY
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