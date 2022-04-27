***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 12:40
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024192
BIST
13:452.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,48
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:4514,8270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0284
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8270
En Düşük
14,7775
13:4515,7404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0062
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:45904,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,24
|Açılış
|: 904,12
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:45
|UFUK
|25,96
|1.435.614
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.146.123
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.848.324
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.732.435
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,28
|56.634.206
|% -7,02
|
|ALBRK
|1,35
|35.043.663
|% -6,08
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|GENTS
|4,07
|10.635.811
|% -5,13
|
|THYAO
|38,70
|2.125.307.924
|% -1,02
|
|KRDMD
|14,81
|1.389.828.423
|% 1,09
|
|EREGL
|33,46
|1.217.398.425
|% 1,15
|
|SISE
|17,50
|1.071.908.363
|% -0,62
|
|ASELS
|25,06
|990.971.774
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,60
|672.686.267
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,89
|967.001.759
|% -1,01
|
|ODAS
|2,37
|319.926.660
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,81
|1.389.828.423
|% 1,09
|
|TSKB
|1,86
|177.186.196
|% -2,62
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8205
|14,8270
|% 0,19
|
|Euro
|15,7300
|15,7404
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,6025
|18,6958
|% 0,29
|
|Frank
|15,3182
|15,4105
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9394
|3,9592
|% 0,18
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-8,78
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|6.013
|6.104
|-32,00
|
|Tam
|5.989
|6.138
|-29,91
|
|Yarım
|2.895
|2.969
|-14,47
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,60
|