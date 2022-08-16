***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:30
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055819
BIST
16:582.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 10,76
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:5817,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:5818,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2883
En Düşük
18,1866
16:581.024,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.024,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:58
|CMBTN
|264,30
|55.364.762
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|11.468.011
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|57.647.704
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|354.804.483
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.535.027
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.000.527
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,64
|24.800.457
|% -7,35
|
|DERIM
|6,46
|36.483.565
|% -6,38
|
|THYAO
|64,50
|6.644.820.539
|% 1,42
|
|TUPRS
|297,90
|4.338.517.269
|% 3,62
|
|YKBNK
|5,47
|2.658.654.908
|% -0,18
|
|AKBNK
|10,43
|2.359.858.914
|% 2,05
|
|GARAN
|18,72
|1.990.285.470
|% 2,30
|
|YKBNK
|5,47
|2.658.654.908
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,51
|1.420.211.011
|% -0,28
|
|TSKB
|3,80
|1.294.283.439
|% 8,26
|
|ISCTR
|6,04
|1.446.991.542
|% 0,50
|
|KARSN
|7,48
|1.739.157.852
|% 4,47
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9627
|17,9655
|% 0,04
|
|Euro
|18,2717
|18,2838
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,6426
|21,7511
|% 0,25
|
|Frank
|18,8492
|18,9628
|% -0,29
|
|Riyal
|4,7703
|4,7942
|% 0,02
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,83
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.963
|-1,00
|
|Tam
|6.890
|6.943
|-13,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|0,29
|
Seans Raporu
16:58
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