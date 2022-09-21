***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 16:21
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064505
BIST
17:433.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,81
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
17:4318,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
17:4318,1471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1072
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
17:43982,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,73
|Açılış
|: 982,73
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ZOREN
|3,96
|968.065.565
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.713.568
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|25.043.816
|% 9,99
|
|SMRTG
|51,90
|328.629.217
|% 9,96
|
|BAGFS
|21,86
|116.852.928
|% 9,96
|
|KZBGY
|32,12
|85.528.273
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|23.939.036
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|12.641.325
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|207.472.033
|% -9,88
|
|THYAO
|69,60
|4.626.108.792
|% -3,93
|
|ASELS
|31,20
|4.339.253.460
|% 1,43
|
|VAKBN
|8,07
|2.765.500.338
|% -4,27
|
|GARAN
|19,33
|2.597.577.692
|% -4,02
|
|YKBNK
|7,07
|2.377.714.150
|% -1,26
|
|EKGYO
|3,90
|2.206.631.839
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,07
|2.765.500.338
|% -4,27
|
|YKBNK
|7,07
|2.377.714.150
|% -1,26
|
|SKBNK
|3,13
|1.067.449.001
|% -9,54
|
|HALKB
|8,03
|2.296.514.235
|% -4,52
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3266
|18,3315
|% 0,07
|
|Euro
|18,1256
|18,1471
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,6953
|20,7991
|% -0,38
|
|Frank
|18,9221
|19,0361
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8562
|4,8806
|% 0,08
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|2,39
|
|Altın Gr.
|985
|985
|4,64
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.680
|6.761
|-14,00
|
|Yarım
|3.255
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,10
|
|B. Petrol
|91,03
|91,03
|0,41
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
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17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem
-
17:51XU100
Endeks 3, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 12 altında . İşlem hacmi 54, 566.00 milyon TL de