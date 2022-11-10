***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:12
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079113
BIST
10:074.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 18,16
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.381
En Düşük
4.364
10:0718,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:0718,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:071.021,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.021,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:07
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|GLRYH
|5,19
|15.438.570
|% 9,96
|
|ETILR
|11,50
|7.401.947
|% 9,52
|
|MIATK
|97,55
|37.570.667
|% 9,36
|
|KERVN
|0,98
|384.919
|% 8,89
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|5.792.581
|% -9,96
|
|KLMSN
|16,61
|15.544.448
|% -9,73
|
|HUNER
|8,63
|3.069.406
|% -9,16
|
|GOLTS
|121,40
|28.248.548
|% -8,31
|
|THYAO
|112,60
|416.423.300
|% 1,26
|
|AEFES
|53,35
|400.241.523
|% 1,23
|
|ODAS
|10,11
|340.934.690
|% 3,27
|
|ASELS
|37,96
|229.239.926
|% 0,58
|
|PGSUS
|391,40
|193.655.822
|% -0,63
|
|ODAS
|10,11
|340.934.690
|% 3,27
|
|EKGYO
|5,08
|77.248.705
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,18
|29.706.708
|% 1,40
|
|YKBNK
|9,37
|93.016.866
|% 1,08
|
|AEFES
|53,35
|400.241.523
|% 1,23
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6038
|18,6080
|% 0,11
|
|Euro
|18,6444
|18,6509
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,1230
|21,2289
|% 0,50
|
|Frank
|18,8362
|18,9497
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9337
|4,9584
|% 0,18
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.818
|6.877
|17,00
|
|Yarım
|3.322
|3.362
|8,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,66
|0,10
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-0,13
|