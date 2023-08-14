***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2023 14:50
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185117
BIST
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17:467.757
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 42,21
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:4627,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0933
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4629,5250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0828
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:461.661,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.661,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:46
|BAYRK
|11,44
|22.338.942
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|63.072.798
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.811.095
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|AVHOL
|106,00
|155.316.418
|% -9,56
|
|PEGYO
|7,26
|147.525.063
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,03
|296.521.183
|% -8,90
|
|DYOBY
|26,00
|120.015.252
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,30
|244.759.608
|% -6,41
|
|ASTOR
|142,20
|12.074.383.816
|% 9,98
|
|EREGL
|42,64
|11.716.512.159
|% 3,90
|
|THYAO
|261,70
|9.285.487.909
|% -1,51
|
|TUPRS
|115,10
|5.861.374.469
|% 3,69
|
|PETKM
|19,06
|5.455.480.237
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,53
|2.754.593.233
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,89
|1.212.149.144
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,86
|4.663.756.326
|% 0,63
|
|PETKM
|19,06
|5.455.480.237
|% 0,74
|
|EREGL
|42,64
|11.716.512.159
|% 3,90
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0479
|27,0587
|% 0,35
|
|Euro
|29,5140
|29,5250
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,1521
|34,3234
|% 0,08
|
|Frank
|30,6560
|30,8407
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1903
|7,2263
|% 0,35
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-5,31
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|1,95
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.129
|11.211
|23,00
|
|Yarım
|5.582
|5.631
|11,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|-0,42
|
Seans Raporu
17:46
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