***YATAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2020 09:49
***YATAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YATAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevzat Yıldız tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881879
BIST
10:261.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.186
10:267,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:269,3052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:26482,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,24
|Açılış
|: 482,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:25
|EUYO
|3,41
|1.184.395
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|2.165.301
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|3.067.968
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|3.556.323
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|6.084.874
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|402.350
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|1.856.744
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|238.089
|% -9,99
|
|PETKM
|4,80
|409.746.428
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,16
|380.783.215
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,94
|181.862.181
|% 2,11
|
|SISE
|6,80
|146.088.985
|% 0,59
|
|KRDMD
|3,72
|145.617.264
|% 0,27
|
|ZOREN
|3,16
|380.783.215
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,94
|181.862.181
|% 2,11
|
|PETKM
|4,80
|409.746.428
|% -1,03
|
|AKENR
|2,72
|117.189.362
|% 4,21
|
|KRDMD
|3,72
|145.617.264
|% 0,27
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9163
|7,9211
|% 0,13
|
|Euro
|9,2980
|9,3050
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2455
|10,2969
|% -0,16
|
|Frank
|8,6241
|8,6761
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1020
|2,1125
|% -0,02
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,67
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,30
|