***YATAS* *MERKO* *MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.12.2020 17:08
***YATAS******MERKO******MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler YATAS, MEGAP, MERKO
21.12.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
YATAS YATAS 0,1438704 0,1222898
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
MEGA POLIETILEN MEGAP 43,70587 Kaydi Pay
MERKO GIDA MERKO 89,82484 1.000,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893871
BIST
17:461.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:467,6560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0467
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:469,3719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0859
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3604
17:46464,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,57
|Açılış
|: 464,02
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:46
|AKCNS
|16,85
|104.727.774
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.769.719
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.115.802
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|14.130.080
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|26.327.941
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|542.666.092
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.386.801
|% -9,98
|
|THYAO
|12,99
|2.197.372.429
|% -0,15
|
|PGSUS
|73,30
|1.416.899.539
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,20
|1.287.062.196
|% 2,80
|
|TSKB
|1,84
|1.233.409.514
|% 9,52
|
|TCELL
|16,21
|1.158.805.846
|% 2,53
|
|TSKB
|1,84
|1.233.409.514
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,20
|1.287.062.196
|% 2,80
|
|ISGYO
|2,42
|720.232.823
|% 5,68
|
|ODAS
|3,96
|730.570.252
|% 0,76
|
|PETKM
|4,86
|843.746.014
|% 1,89
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6509
|7,6560
|% -0,61
|
|Euro
|9,3648
|9,3719
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,3096
|10,3613
|% -1,00
|
|Frank
|8,6180
|8,6699
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0348
|2,0450
|% -0,60
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,78
|51,78
|0,28
|