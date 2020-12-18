***YATAS* *MERKO* *MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YATAS******MERKO******MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler YATAS, MEGAP, MERKO21.12.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaYATAS YATAS 0,1438704 0,1222898Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaMEGA POLIETILEN MEGAP 43,70587 Kaydi PayMERKO GIDA MERKO 89,82484 1.000,00000 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893871BIST