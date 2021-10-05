***YATAS* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YATAS******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler PAGYO, YATAS06.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaPANORA GMYO PAGYO 0,025 0,025YATAS YATAS 0,2838388 0,2412629Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967070BIST