***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.04.2023 10:57
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PFK Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PFK Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmasına ve Genel Kurulun onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilân ettirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139572
BIST
13:305.052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,99
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:3019,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:3021,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1273
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
13:301.249,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.249,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:28
|BRSAN
|133,10
|281.787.133
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.508.659
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.565.119
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|TRGYO
|14,88
|101.139.773
|% 8,85
|
|IMASM
|57,15
|43.179.174
|% -9,91
|
|LIDER
|101,30
|36.667.215
|% -6,20
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,76
|62.631.699
|% -5,90
|
|AYCES
|82,15
|16.776.568
|% -4,81
|
|KOZAL
|24,96
|4.681.738.223
|% 1,30
|
|THYAO
|136,20
|2.202.459.622
|% 0,37
|
|KOZAA
|49,58
|2.114.039.927
|% 0,08
|
|ASELS
|52,45
|939.000.300
|% 0,77
|
|EREGL
|35,04
|915.825.229
|% -0,28
|
|KOZAL
|24,96
|4.681.738.223
|% 1,30
|
|EKGYO
|6,79
|463.521.606
|% -0,15
|
|ISCTR
|12,05
|672.204.363
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,26
|538.040.592
|% 1,08
|
|DZGYO
|3,30
|136.693.871
|% 6,80
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3967
|19,4023
|% 0,05
|
|Euro
|21,3003
|21,3149
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,0427
|24,1632
|% 0,57
|
|Frank
|21,5501
|21,6799
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1565
|5,1823
|% 0,14
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|7,76
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,71
|
|Cumhuriyet
|8.777
|8.910
|23,00
|
|Tam
|8.820
|8.935
|-3,00
|
|Yarım
|4.308
|4.368
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.154
|2.184
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,04
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|