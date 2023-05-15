***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.05.2023 17:27
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PFK Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bağımsız denetçi seçimi 12 Mayıs 2023 tarihli olağan Genel Kurulun 10.gündem maddesinde 4.631.457 RET ve 64.907.616,032 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151471
BIST
18:004.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,15%
|| -294,71
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0019,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1095
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
18:0021,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1588
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
18:001.274,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,62
|Açılış
|: 1.274,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.860.362
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.881.767
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.827.690
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|115.931.983
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.417.173
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|272.557.040
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.053.376.662
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|6.972.422.708
|% -6,18
|
|SAHOL
|38,10
|2.803.619.680
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,19
|2.612.239.390
|% -1,04
|
|KOZAL
|17,21
|2.302.741.510
|% 1,95
|
|EKGYO
|5,94
|2.289.883.848
|% 3,30
|
|EKGYO
|5,94
|2.289.883.848
|% 3,30
|
|KOZAL
|17,21
|2.302.741.510
|% 1,95
|
|SNGYO
|2,17
|177.291.958
|% 1,88
|
|ODAS
|4,82
|338.754.467
|% -4,55
|
|TTKOM
|13,18
|779.611.909
|% -4,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6689
|19,6769
|% 0,58
|
|Euro
|21,3988
|21,4209
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,5250
|24,6480
|% 1,03
|
|Frank
|21,8764
|22,0082
|% 0,78
|
|Riyal
|5,2283
|5,2545
|% 0,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,03
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.498
|4.667
|-197,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.334
|-91,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,36
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem