***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2023 14:56
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PFK Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.05.2023
Tescil Tarihi
22.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.05.2023 ve 10838
Açıklamalar
Bağımsız denetçi seçimine ilişkin genel kurul kararı 22.05.2023 tarihinde tescil edilerek 25.05.2023 tarih ve 10838 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153810
BIST
16:214.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 22,66
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:2119,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0404
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9343
En Düşük
19,8779
16:2121,4423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0633
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:211.251,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.251,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.253
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|136.058.823
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.739.960
|% 9,85
|
|ALFAS
|321,20
|901.221.373
|% 9,07
|
|SAMAT
|21,12
|58.128.364
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.737
|% -9,96
|
|RODRG
|44,70
|77.906.958
|% -8,59
|
|AVHOL
|25,50
|211.843.348
|% -8,21
|
|CELHA
|27,78
|28.517.614
|% -6,02
|
|THYAO
|134,60
|2.564.344.215
|% 1,36
|
|SASA
|49,22
|1.906.470.380
|% -2,82
|
|EUPWR
|80,90
|1.636.435.592
|% 4,59
|
|CWENE
|144,20
|1.583.065.690
|% 8,26
|
|ASTOR
|50,45
|1.277.994.751
|% 3,04
|
|EKGYO
|6,31
|952.917.268
|% 2,27
|
|ISCTR
|10,34
|1.246.600.225
|% 1,27
|
|YKBNK
|8,95
|1.026.886.876
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,34
|1.149.945.441
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,09
|117.348.115
|% 7,73
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9260
|19,9301
|% 0,20
|
|Euro
|21,3991
|21,4423
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5503
|24,6734
|% 0,11
|
|Frank
|21,9241
|22,0562
|% 0,16
|
|Riyal
|5,2974
|5,3240
|% 0,18
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-8,87
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|-233,00
|
|Tam
|9.145
|9.396
|-220,30
|
|Yarım
|4.492
|4.613
|-105,00
|
|Çeyrek
|2.253
|2.307
|-45,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,76
|14,77
|0,01
|
|B. Petrol
|76,61
|76,61
|-1,75
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 4 artarak (% 0.51 ) 3, 990
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, OSMEN, SMRTG, KLRHO
-
16:36
AVOD, ISBIR, ALFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
RODRG, PSDTC, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36FMIZP
Yüzde 4.40 oranında artışla 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 812 adet işlem