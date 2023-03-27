***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2023 tarih ve 10 sayılı kararı ile esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar alınmıştır. Değişikliğe ilişkin tadil tasarısı ekte PDF olarak verilmektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128193BIST