***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.04.2023 15:56
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2023 tarih ve 10 sayılı kararı ile esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuştu. SPK tarafından başvurumuza olumlu görüş verilmiş olup onaylı tadil metni ekte verilmektedir.
Tadil edilecek metinler için T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacak olup, sonuçlanmasını takiben kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132551
BIST
16:104.902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -17,77
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:1019,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:1021,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0946
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:101.244,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.244,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ELITE
|13,64
|16.198.468
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.844.675
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|DGGYO
|33,00
|34.453.391
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|ONCSM
|132,10
|121.225.289
|% -7,94
|
|KUTPO
|45,64
|42.151.557
|% -5,59
|
|ESEN
|57,90
|44.143.348
|% -5,00
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|THYAO
|125,90
|2.438.289.320
|% 0,48
|
|ASTOR
|58,30
|2.167.824.921
|% 2,28
|
|EREGL
|35,00
|1.582.571.450
|% -1,19
|
|TUPRS
|77,80
|1.424.749.777
|% -2,08
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|YYAPI
|2,91
|229.702.733
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|490.775.152
|% -0,94
|
|YGYO
|2,17
|141.908.058
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,28
|1.347.468.069
|% 0,00
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2534
|19,2609
|% 0,12
|
|Euro
|21,0131
|21,0960
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,8529
|23,9726
|% -0,23
|
|Frank
|21,1663
|21,2938
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1178
|5,1434
|% 0,08
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-9,98
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.501
|8.549
|-27,00
|
|Yarım
|4.152
|4.183
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,40
|15,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,18
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:23NTGAZ
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 113 adet işlem
-
16:22INVEO
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 183, 065 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 78 kaybederek (% -0.42 ) 5, 400
-
16:21XU100
Endeks 4, 903 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 29, 353.00 milyon TL de
-
16:21NATEN
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 141.50 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 461 adet işlem