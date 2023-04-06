***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2023 tarih ve 10 sayılı kararı ile esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuştu. SPK tarafından başvurumuza olumlu görüş verilmiş olup onaylı tadil metni ekte verilmektedir.Tadil edilecek metinler için T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacak olup, sonuçlanmasını takiben kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132551BIST