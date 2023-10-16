***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşme tadili kapsamında 28.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulmuş ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Yapılan başvurumuz olumlu olarak sonuçlanmış olup, SPK'nın 10.10.2023 tarihli yazısı ile şirketimize tebliğ edilmiştir.SPK onaylı esas sözleşme tadil metni ekte PDF olarak verilmektedir.Madde tadiline ilişkin takip eden süreç ayrıca duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206865BIST