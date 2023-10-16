***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.10.2023 17:28
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşme tadili kapsamında 28.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulmuş ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Yapılan başvurumuz olumlu olarak sonuçlanmış olup, SPK'nın 10.10.2023 tarihli yazısı ile şirketimize tebliğ edilmiştir.
SPK onaylı esas sözleşme tadil metni ekte PDF olarak verilmektedir.
Madde tadiline ilişkin takip eden süreç ayrıca duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206865
BIST
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18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -178,74
|Açılış
|: 8.228
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|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 27,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,8832
En Düşük
27,8096
18:0529,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0547
|Açılış
|: 29,3800
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|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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29,4851
En Düşük
29,3805
18:051.719,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.719,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.721,24
En Düşük
1.716,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
|
|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8322
|27,8388
|% 0,01
|
|Euro
|29,3957
|29,4851
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,8878
|34,0578
|% 0,04
|
|Frank
|30,8028
|30,9884
|% 0,11
|
|Riyal
|7,3995
|7,4366
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.921
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.700
|273,00
|
|Yarım
|5.812
|5.872
|137,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.936
|68,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
|