***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
25.05.2023 14:56
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023
Açıklamalar
Esas sözleşme tadiline ilişkin genel kurul kararı 22.05.2023 tarihinde tescil edilerek 25.05.2023 tarih ve 10838 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 22/05/2023 25/05/2023 10838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153811
BIST
16:214.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 22,66
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:2119,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0404
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9343
En Düşük
19,8779
16:2121,4423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0633
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:211.251,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.251,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.253
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|136.058.823
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.739.960
|% 9,85
|
|ALFAS
|321,20
|901.221.373
|% 9,07
|
|SAMAT
|21,12
|58.128.364
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.737
|% -9,96
|
|RODRG
|44,70
|77.906.958
|% -8,59
|
|AVHOL
|25,50
|211.843.348
|% -8,21
|
|CELHA
|27,78
|28.517.614
|% -6,02
|
|THYAO
|134,60
|2.564.344.215
|% 1,36
|
|SASA
|49,22
|1.906.470.380
|% -2,82
|
|EUPWR
|80,90
|1.636.435.592
|% 4,59
|
|CWENE
|144,20
|1.583.065.690
|% 8,26
|
|ASTOR
|50,45
|1.277.994.751
|% 3,04
|
|EKGYO
|6,31
|952.917.268
|% 2,27
|
|ISCTR
|10,34
|1.246.600.225
|% 1,27
|
|YKBNK
|8,95
|1.026.886.876
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,34
|1.149.945.441
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,09
|117.348.115
|% 7,73
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9260
|19,9301
|% 0,20
|
|Euro
|21,3991
|21,4423
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5503
|24,6734
|% 0,11
|
|Frank
|21,9241
|22,0562
|% 0,16
|
|Riyal
|5,2974
|5,3240
|% 0,18
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-8,87
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|-233,00
|
|Tam
|9.145
|9.396
|-220,30
|
|Yarım
|4.492
|4.613
|-105,00
|
|Çeyrek
|2.253
|2.307
|-45,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,76
|14,77
|0,01
|
|B. Petrol
|76,61
|76,61
|-1,75
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 4 artarak (% 0.51 ) 3, 990
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, OSMEN, SMRTG, KLRHO
-
16:36
AVOD, ISBIR, ALFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
RODRG, PSDTC, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36FMIZP
Yüzde 4.40 oranında artışla 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 812 adet işlem