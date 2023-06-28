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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

28.06.2023 23:31
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İm


***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Tesislerde planlı duruş
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Ankara ve Kayseri'deki tüm üretim tesislerinde üretime ara verilecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
SAP yazılım altyapısına geçiş
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
03.07.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Planlı duruş dönemi için öncü talep ve siparişler alınmıştır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Yazılım altyapısı geçişi için test süreçleri tamamlanmış, duruş dönemi için gerekli sevkiyat ve stok önlemleri alınmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yeni yazılım altyapısına başarılı geçiş
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
10.07.203
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkisi yoktur.
Açıklamalar

Şirketimizin kullanmış olduğu mevcut yazılım altyapısının değiştirilerek SAP yazılım altyapısına geçilmesi için süregelen çalışmalar neticesinde 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle SAP sistemine geçiş planlanmıştır. Bu kapsamda 3-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında 7 gün süre ile Ankara ve Kayseri'de yer alan tüm üretim tesislerimizde planlı olarak üretime ara verilecektir ve 10 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yeniden tüm tesislerde üretime başlanması planlanmıştır. Söz konusu dönemde satışların etkilenmemesi için gerekli stok ve sevkiyat önlemleri alınmış olup yıllık üretim ve satış planlarının etkilenmemesi beklenmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162757


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