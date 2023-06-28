***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiTesislerde planlı duruşDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiAnkara ve Kayseri'deki tüm üretim tesislerinde üretime ara verilecektir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniSAP yazılım altyapısına geçişVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi03.07.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiPlanlı duruş dönemi için öncü talep ve siparişler alınmıştır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiBeklenmemektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerYazılım altyapısı geçişi için test süreçleri tamamlanmış, duruş dönemi için gerekli sevkiyat ve stok önlemleri alınmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeni yazılım altyapısına başarılı geçişYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih10.07.203Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkisi yoktur.AçıklamalarŞirketimizin kullanmış olduğu mevcut yazılım altyapısının değiştirilerek SAP yazılım altyapısına geçilmesi için süregelen çalışmalar neticesinde 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle SAP sistemine geçiş planlanmıştır. Bu kapsamda 3-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında 7 gün süre ile Ankara ve Kayseri'de yer alan tüm üretim tesislerimizde planlı olarak üretime ara verilecektir ve 10 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yeniden tüm tesislerde üretime başlanması planlanmıştır. Söz konusu dönemde satışların etkilenmemesi için gerekli stok ve sevkiyat önlemleri alınmış olup yıllık üretim ve satış planlarının etkilenmemesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162757BIST