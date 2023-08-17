***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 19:24
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gevhernesibe Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
2023 yılı 2.dönem geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almakta olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186699
BIST