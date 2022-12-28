***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiFabrika-Arsa ve TarlaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKayseri, Yıldızevler 2411 ada 2 parsel (28.950m2) ve 6923 ada 15 parsel (1.457m2)Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21.11.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli85.250.000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3,83Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)56,91Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,33Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)10,19İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,98Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.12.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriDepo ve mağaza olarak kullanımıKarşı TarafTasfiye Halinde Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiOrtak yönetim kontrolüVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli nitelikteki işlem kapsamında değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal karşılaştırma yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası04.10.2022 / 202209-0002Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEren Eser (Değerleme Uzmanı)Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar161.300.000-TL ve 3.000.00-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİhale sonucu 85.250.000-TL olarak gerçekleşmiştir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tasfiye halindeki ilişkili taraflarımızdan olan Tasfiye Halinde Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic.A.Ş. 'nin satışa konu edilen Kayseri İli, Yıldızevler Mahallesi 2411 ada 2 parsel ve 6923 ada 15 parselde yer alan taşınmazlarının satın alınması için karar alınmıştır. Ayrıca ihale sonuçlarına itiraz süresinin dolması, ihale satışının kesinleşmesi ve tapu devir işlemleri gibi satışın gerçekleşmesine mani olabilecek süreçler gözönüne alınarak satınalma işlemleri kesinleşinceye dek kamuoyuna duyurusunun ertelenmesine karar alınmıştır.Yukarıda sayılan satışa mani olabilecek hallerden herhangi birinin oluşmadığının anlaşıldığından ve satın alma işlemi şirketimiz bakımından kesinleştiğinden dolayı kamuoyunun bilgilerine arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090582BIST