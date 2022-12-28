***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
28.12.2022 13:49
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika-Arsa ve Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kayseri, Yıldızevler 2411 ada 2 parsel (28.950m2) ve 6923 ada 15 parsel (1.457m2)
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.11.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
85.250.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
3,83
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
56,91
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,33
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
10,19
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,98
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.12.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Depo ve mağaza olarak kullanımı
Karşı Taraf
Tasfiye Halinde Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ortak yönetim kontrolü
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikteki işlem kapsamında değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal karşılaştırma yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
04.10.2022 / 202209-0002
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Eren Eser (Değerleme Uzmanı)
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
161.300.000-TL ve 3.000.00-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İhale sonucu 85.250.000-TL olarak gerçekleşmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tasfiye halindeki ilişkili taraflarımızdan olan Tasfiye Halinde Süntaş Sünger ve Yatak San.Tic.A.Ş. 'nin satışa konu edilen Kayseri İli, Yıldızevler Mahallesi 2411 ada 2 parsel ve 6923 ada 15 parselde yer alan taşınmazlarının satın alınması için karar alınmıştır. Ayrıca ihale sonuçlarına itiraz süresinin dolması, ihale satışının kesinleşmesi ve tapu devir işlemleri gibi satışın gerçekleşmesine mani olabilecek süreçler gözönüne alınarak satınalma işlemleri kesinleşinceye dek kamuoyuna duyurusunun ertelenmesine karar alınmıştır.
Yukarıda sayılan satışa mani olabilecek hallerden herhangi birinin oluşmadığının anlaşıldığından ve satın alma işlemi şirketimiz bakımından kesinleştiğinden dolayı kamuoyunun bilgilerine arz edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090582
BIST