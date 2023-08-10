***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.06.2023 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, şirketimizin 20 yılı aşkın süredir kullandığı ERP alt yapı yazılımının planlı bir şekilde değişimi hedeflenen sürede tamamlanmıştır. Yeni yazılım uyum ve geliştirme süreçlerinden kaynaklı bazı tedarik zinciri birimlerinde oluşan gecikmiş işlemlerin çözümü için m üşteri ve iş ortağı tedarikçi memnuniyetini en yüksek seviyede tutan, mobilya ve yatak sektörünün lider kuruluşlarından biri olarak tüm birimlerimizle 7/24 kesintisiz çalışma devam etmektedir.Kamuoyunun bilgi ve dikkatine önemle arz ederiz. Yataş Gruphttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184134BIST