***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 21:00
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.06.2023 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, şirketimizin 20 yılı aşkın süredir kullandığı ERP alt yapı yazılımının planlı bir şekilde değişimi hedeflenen sürede tamamlanmıştır. Yeni yazılım uyum ve geliştirme süreçlerinden kaynaklı bazı tedarik zinciri birimlerinde oluşan gecikmiş işlemlerin çözümü için m üşteri ve iş ortağı tedarikçi memnuniyetini en yüksek seviyede tutan, mobilya ve yatak sektörünün lider kuruluşlarından biri olarak tüm birimlerimizle 7/24 kesintisiz çalışma devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgi ve dikkatine önemle arz ederiz. Yataş Grup
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184134
BIST
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18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0355
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,7081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0761
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.663,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.663,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0172
|27,0361
|% 0,17
|
|Euro
|29,6907
|29,7367
|% 0,35
|
|Sterlin
|34,1834
|34,3548
|% -0,17
|
|Frank
|30,7224
|30,9075
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1800
|7,2160
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|1,36
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.086
|11.198
|-17,00
|
|Yarım
|5.551
|5.625
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.812
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|0,08
|
|B. Petrol
|86,55
|86,55
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
-
17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO