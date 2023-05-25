***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTevfik ALTOP Genel Müdür Yardımcısı - Finans ve Mali İşler 23.05.2012 02163095410 tevfik.altop@yatas.com.trÖzgür Fırat CERTEL Yatırımcı İlşikileri Yöneticisi 18.04.2022 02163095410 firat.certel@yatas.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı. Türev Araçlar Lisansı 205179 / 700966 / 302493Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYAVUZ ALTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.09.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet 3.73 Bağımsız Üye DeğilYILMAZ ÖZTAŞKIN Erkek Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 18.09.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Murahhas Üye Evet 7.3 Bağımsız Üye DeğilHACI NURİ ÖZTAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEO Evet 8.3 Bağımsız Üye DeğilŞÜKRAN BALÇIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.05.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 4.77 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması KomiteleriNİMET EŞELİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2.98 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiİZZET SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578 Değerlendirildi Hayır Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması KomiteleriERTUĞRUL BERTAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765084 Değerlendirildi Hayır Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması KomiteleriAYTÜL KABAKCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Perakende Mağazalar Destek Yönetici Hayır 2.98 Bağımsız Üye DeğilSERHAN SİNAN ALTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Hayır 1.58 Bağımsız Üye DeğilEMİN ETHEM KUTUCULAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578 Değerlendirildi HayırMEHMET GANİ SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578 Değerlendirildi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYAVUZ ALTOP Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu BaşkanıYILMAZ ÖZTAŞKIN Yönetim Kurulu Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını Murahhas ÜyeHACI NURİ ÖZTAŞKIN CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEOŞÜKRAN BALÇIK Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu ÜyesiNİMET EŞELİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu ÜyesiTEVFİK ALTOP Genel Müdür Yardımcısı - Finans ve Mali İşler İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür Yardımcısı - Finans ve Mali İşlerAYTÜL KABAKCI Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Perakende Mağazalar Destek YöneticiSERHAN SİNAN ALTOP Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadınıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153812BIST