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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.05.2023 14:57
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tevfik ALTOP Genel Müdür Yardımcısı - Finans ve Mali İşler 23.05.2012 02163095410 tevfik.altop@yatas.com.tr
Özgür Fırat CERTEL Yatırımcı İlşikileri Yöneticisi 18.04.2022 02163095410 firat.certel@yatas.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı. Türev Araçlar Lisansı 205179 / 700966 / 302493

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAVUZ ALTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.09.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet 3.73 Bağımsız Üye Değil
YILMAZ ÖZTAŞKIN Erkek Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 18.09.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Murahhas Üye Evet 7.3 Bağımsız Üye Değil
HACI NURİ ÖZTAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEO Evet 8.3 Bağımsız Üye Değil
ŞÜKRAN BALÇIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.05.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 4.77 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri
NİMET EŞELİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2.98 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
İZZET SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578 Değerlendirildi Hayır Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri
ERTUĞRUL BERTAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765084 Değerlendirildi Hayır Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri
AYTÜL KABAKCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Perakende Mağazalar Destek Yönetici Hayır 2.98 Bağımsız Üye Değil
SERHAN SİNAN ALTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Hayır 1.58 Bağımsız Üye Değil
EMİN ETHEM KUTUCULAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578 Değerlendirildi Hayır
MEHMET GANİ SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578 Değerlendirildi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YAVUZ ALTOP Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
YILMAZ ÖZTAŞKIN Yönetim Kurulu Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını Murahhas Üye
HACI NURİ ÖZTAŞKIN CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEO
ŞÜKRAN BALÇIK Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi
NİMET EŞELİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi
TEVFİK ALTOP Genel Müdür Yardımcısı - Finans ve Mali İşler İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür Yardımcısı - Finans ve Mali İşler
AYTÜL KABAKCI Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Perakende Mağazalar Destek Yönetici
SERHAN SİNAN ALTOP Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153812


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