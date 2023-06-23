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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2023 09:17
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAVUZ ALTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.09.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet 3.73 Bağımsız Üye Değil
YILMAZ ÖZTAŞKIN Erkek Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 18.09.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Murahhas Üye Evet 7.3 Bağımsız Üye Değil
HACI NURİ ÖZTAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEO Evet 8.3 Bağımsız Üye Değil
ŞÜKRAN BALÇIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.05.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 4.77 Bağımsız Üye Değil
NİMET EŞELİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 2.98 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
İZZET SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578 Değerlendirildi Hayır Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri
ERTUĞRUL BERTAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765084 Değerlendirildi Hayır Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri
AYTÜL KABAKCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Perakende Mağazalar Destek Yönetici Hayır 2.98 Bağımsız Üye Değil
SERHAN SİNAN ALTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Hayır 1.58 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
EMİN ETHEM KUTUCULAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578 Değerlendirildi Hayır Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri
MEHMET GANİ SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139578 Değerlendirildi Hayır Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161452


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Yarım 4.898 5.071 44,00  
Çeyrek 2.457 2.536 22,00  
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