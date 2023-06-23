***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 22.06.2023 tarihli kararı ile komite üyelerinin aşağıdaki gibi belirtlenmesine karar alınmıştır.Denetim KomitesiBaşkan: Emin Ethem Kutucular, Üyeler: İzzet Sümer, Mehmet Gani Sönmez, Ertuğrul Bertan KayaKurumsal Yönetim KomitesiBaşkan: Mehmet Gani Sönmez, Üyeler: Emin Ethem Kutucular, İzzet Sümer, Serhan Sinan Altop, Özgür Fırat CertelRiskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan: Ertuğrul Bertan Kaya, Üyeler: Mehmet Gani Sönmez, Emin Ethem Kutucular, Nimet Eşelioğlu ve Tevfik Altophttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161451BIST