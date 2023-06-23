***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.06.2023 09:16
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.06.2023 tarihli kararı ile komite üyelerinin aşağıdaki gibi belirtlenmesine karar alınmıştır.
Denetim Komitesi
Başkan: Emin Ethem Kutucular, Üyeler: İzzet Sümer, Mehmet Gani Sönmez, Ertuğrul Bertan Kaya
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan: Mehmet Gani Sönmez, Üyeler: Emin Ethem Kutucular, İzzet Sümer, Serhan Sinan Altop, Özgür Fırat Certel
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan: Ertuğrul Bertan Kaya, Üyeler: Mehmet Gani Sönmez, Emin Ethem Kutucular, Nimet Eşelioğlu ve Tevfik Altop
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161451
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