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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.04.2020 17:36
GÜNCEL HABERLER



***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

       6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi hususu görüşüldü.  Neticede
1.         Denetim Komitesinin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinin ve finansal raporlarının denetlenmesi için Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, N3 İstanbul Vizyon Park A1 Blok Kat:8 N86 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunan Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçilmesine,   
2.         Yapılan seçimin gerçekleşecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına
   toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839869


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