***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi15/05/2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar15/05/2020 tarihine yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01/01/2020-31/12/2020 faaliyet yılı için Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845463BIST