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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.05.2022 17:08
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

17 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin karar onanmış olup gündem maddesine ait alınan karar aşağıda verilmektedir.
"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 15 Nisan 2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2022 faaliyet döneminde Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ‘nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, N14 Kat:3, 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 561406 sicil numarasında kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 0070511435 vergi kimlik numarası ile kayıtlı ve MERSİS numarası 0007051143500017 olan Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. 65.932 Red oyuna karşılık 69.813.944,03 Kabul oyu alarak, oy çokluğuyla kabul edildi."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030909


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