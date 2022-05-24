***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.05.2022 13:36
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.05.2022
Tescil Tarihi
23.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.05.2022 ve 10582
Açıklamalar
2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısnın 11 numaralı gündem maddesi ile bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararının 23 Mayıs
2022 tarihinde tescil edildiği
23
Mayıs 2022 tarih ve 10582 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032020
BIST
14:572.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,18
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:5716,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1748
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:5717,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2329
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:57962,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,08
|Açılış
|: 962,88
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KGYO
|4,76
|1.734.377
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.735.349
|% 9,83
|
|IMASM
|48,80
|19.247.864
|% 8,93
|
|ORCAY
|19,72
|96.938.087
|% 8,29
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,32
|21.958.711
|% -8,63
|
|SEYKM
|7,75
|54.550.719
|% -4,32
|
|POLTK
|645,90
|16.230.581
|% -3,83
|
|PAMEL
|99,40
|1.356.775
|% -3,21
|
|MEPET
|4,36
|17.556.967
|% -3,11
|
|ODAS
|2,40
|106.694.682
|% 2,56
|
|BERA
|10,57
|105.931.439
|% 6,34
|
|ENJSA
|13,88
|98.457.839
|% -0,93
|
|ORCAY
|19,72
|96.938.087
|% 8,29
|
|JANTS
|77,70
|92.741.642
|% 7,92
|
|ODAS
|2,40
|106.694.682
|% 2,56
|
|HDFGS
|2,17
|49.522.043
|% 2,84
|
|ADESE
|0,75
|15.950.942
|% 1,35
|
|MOBTL
|1,70
|29.957.577
|% 1,80
|
|HLGYO
|2,13
|36.760.902
|% 3,40
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0983
|16,1011
|% 1,10
|
|Euro
|17,2500
|17,2682
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,0799
|20,1806
|% 0,51
|
|Frank
|16,6344
|16,7347
|% 1,29
|
|Riyal
|4,2837
|4,3052
|% 1,25
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|5,13
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,07
|
|Cumhuriyet
|6.401
|6.498
|124,00
|
|Tam
|6.368
|6.528
|122,20
|
|Yarım
|3.078
|3.158
|59,10
|
|Çeyrek
|1.544
|1.579
|29,56
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,14
|