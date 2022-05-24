***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi17.05.2022Tescil Tarihi23.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su23.05.2022 ve 10582Açıklamalar2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısnın 11 numaralı gündem maddesi ile bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararının 23 Mayıs2022 tarihinde tescil edildiği23Mayıs 2022 tarih ve 10582 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032020BIST