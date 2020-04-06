***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
06.04.2020 17:38
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Covid 19
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Coronavirüs Nedeniyle Alınan Önlemler
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Coronavirüs Nedeniyle Alınan Önlemler
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
31/03/2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
31/03/2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Etkisi Beklenmemekte
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
%1
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
13/03/2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar
Üretim tesislerimizin hem çalışan sağlığı hem sosyal izolasyon kapsamında 01-10 Nisan 2020 tarihleri arasında faaliyetlerine ara verilmesine karşın, oluşabilecek taleplere mevcut olan stoklardan cevap verileceği öngörülmüştür. Taleplerin mevcut stoklardan karşılanması nedeniyle, geçici süreliğine faaliyetlere ara verilmesinin etkilerinin olumsuz olmayacağını düşünmekteyiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835349
BIST