***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCovid 19Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiCoronavirüs Nedeniyle Alınan ÖnlemlerFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCoronavirüs Nedeniyle Alınan ÖnlemlerVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi31/03/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi31/03/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiEtkisi BeklenmemekteFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı%1İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih13/03/2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarÜretim tesislerimizin hem çalışan sağlığı hem sosyal izolasyon kapsamında 01-10 Nisan 2020 tarihleri arasında faaliyetlerine ara verilmesine karşın, oluşabilecek taleplere mevcut olan stoklardan cevap verileceği öngörülmüştür. Taleplerin mevcut stoklardan karşılanması nedeniyle, geçici süreliğine faaliyetlere ara verilmesinin etkilerinin olumsuz olmayacağını düşünmekteyiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835349BIST