***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCovid 19Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiKendi bünyemizdeki cadde mağazalarımızın yeniden faaliyetlerine başlamasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid 19 Korona Virüs YayılımıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi24/03/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi24/03/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarCovid 19 nedeniyle kendi bünyemizde faaliyet gösteren perakende satış mağazalarımızın geçici süreliğine kapandığını 24/03/2020 tarihli açıklamamızda duyurmuştuk. Kendi bünyemizde faaliyet gösteren cadde mağazalarımız faaliyetlerine yeniden başlamış olup, AVM'lerde yer alan mağazalarımızın 01 Haziran 2020 tarihinde faaliyete başlaması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846160BIST