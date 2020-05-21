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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

21.05.2020 10:35
GÜNCEL HABERLER



***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Covid 19
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Kendi bünyemizdeki cadde mağazalarımızın yeniden faaliyetlerine başlaması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid 19 Korona Virüs Yayılımı
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
24/03/2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
24/03/2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

Covid 19 nedeniyle kendi bünyemizde faaliyet gösteren perakende satış mağazalarımızın geçici süreliğine kapandığını 24/03/2020 tarihli açıklamamızda duyurmuştuk. Kendi bünyemizde faaliyet gösteren cadde mağazalarımız faaliyetlerine yeniden başlamış olup, AVM'lerde yer alan mağazalarımızın 01 Haziran 2020 tarihinde faaliyete başlaması planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846160


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MRSHL 61,25 4.068.403 % 9,96  
TKURU 20,86 583.934 % 9,96  
SODSN 15,24 157.688 % 9,96  
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Frank 7,0083 7,0505 % -0,05  
Riyal 1,8044 1,8135 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 -13,96  
Altın Gr. 379 379 -2,81  
Cumhuriyet 2.450 2.481 -22,20  
Tam 2.522 2.545 -22,80  
Yarım 1.230 1.244 -11,10  
Çeyrek 615 622 -5,60  
Gümüş.Ons 17,19 17,23 -0,36  
Gümüş Gr. 3,76 3,76 -0,07  
B. Petrol 36,53 36,53 0,78  
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