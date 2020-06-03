***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler75.639.181 -75.639.181 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.107.315 14.107.315 14.107.315Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-292.646 -292.646 -292.646Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -1.121.183 19.459.242 77.141.359 14.107.313 321.118.177 321.118.177Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-22.000 -22.000 -22.000Transferler86.206.560 -86.206.560Dönem Karı (Zararı)18.055.242 18.055.242 18.055.242Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)97.810 -110.177 -12.367 -12.367Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.170.186 1.170.186 -1.170.186 -1.170.186 -1.170.186Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -17.132.493 78.924.196 -3.966.940 -1.309.802 26.166.569 155.938.869 18.055.242 406.474.573 406.474.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.140.574 7.813.353Dönem Karı (Zararı)18.055.242 14.107.315Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.055.242 14.107.315Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.600.753 24.865.840Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 17.053.677 14.852.971Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler245.576 4.918.746Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 245.576 844.597Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 4.074.149Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.432.499 689.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 906.616 689.763Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 525.883Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.603.378 -212.844Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 1.383.710 -2.670.108Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 2.353.366 3.227.086Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-24 -5.468.003 -7.804.992Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-25 4.334.305 7.035.170Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 5.265.623 4.617.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.486.257 -24.400.713Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.127.053 -15.961.589İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -947.104 1.308.461İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 21.074.157 -17.270.050Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-258.353 108.429İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -258.353 108.429Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -36.219.637 -32.767.685Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -19.055.307 -2.030.177Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 27.330.079 6.361.732İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.330.079 6.361.732Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 565.265 4.603.489Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 217.520 85.749İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)217.520 85.749Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 3.418.631 29.333.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.611.508 -14.134.061Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -14.036.939 -8.934.141Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -11.574.569 -5.199.920Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.169.738 14.572.442Ödenen Faiz29 -5.452.457 -6.629.552Alınan Faiz28 -501.484 -112.641Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -75.223 -16.896YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.714.929 -16.687.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 88.112 230.422Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri88.112 230.422Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -12.448.306 -16.918.142Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.598.956 -15.018.329Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.849.350 -1.899.813Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6 -354.735 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-354.735FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.602.575 37.562.986İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.170.186 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.170.186Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri60.643.952 59.824.520Kredilerden Nakit Girişleri14 60.643.952 59.824.520Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -40.756.657 -28.906.809Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.760.921 -18.951.816Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları14 -9.995.736 -9.954.993Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -68.475 -96.918Ödenen Faiz29 5.452.457 6.629.552Alınan Faiz28 501.484 112.641YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.028.220 28.688.619Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 -110.177 -292.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 20.918.043 28.395.973DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ93.242.109 64.079.474DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ114.160.152 92.475.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 114.160.152 93.242.109Finansal Yatırımlar956 956Diğer Finansal Yatırımlar10 956 956Ticari Alacaklar139.825.255 164.532.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 6.105.039 5.157.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 133.720.216 159.374.254Diğer Alacaklar3.585.351 3.178.227İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 3.212.031 2.857.296İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 373.320 320.931Stoklar8 249.579.825 213.360.188Peşin Ödenmiş Giderler47.258.866 22.211.343İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 47.258.866 22.211.343Diğer Dönen Varlıklar19İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 14.640.656 603.719ARA TOPLAM569.051.061 497.128.731TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR569.051.061 497.128.731DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.000 1.000Diğer Finansal Yatırımlar10 1.000 1.000Diğer Alacaklar1.083.329 877.365İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.083.329 877.365Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 11.856.489 11.884.526Maddi Duran Varlıklar316.466.871 314.864.823Arazi ve Arsalar12 54.437.517 54.437.517Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 151.918 28.246Binalar12 106.002.609 105.832.457Tesis, Makine ve Cihazlar12 82.466.136 83.882.732Taşıtlar12 2.529.870 2.521.200Mobilya ve Demirbaşlar12 42.224.703 40.936.105Özel Maliyetler12 28.324.650 26.884.635Yapılmakta Olan Yatırımlar12 329.468 341.931Kullanım Hakkı Varlıkları53.993.076 61.855.196Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.645.858 20.051.232Diğer Haklar13 37.750 41.887Patentler13 6.868.099 6.241.220Markalar13 10.559.343 10.464.178Lisanslar13 1.570.807 1.657.978Bilgisayar Yazılımları13 2.164.463 1.645.969Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 445.396Peşin Ödenmiş Giderler5.268.779 11.260.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 5.268.779 11.260.995Ertelenmiş Vergi Varlığı30 18.245.279 16.389.931TOPLAM DURAN VARLIKLAR428.560.681 437.185.068TOPLAM VARLIKLAR997.611.742 934.313.799KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar92.718.700 109.654.594İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar92.718.700 109.654.594Banka Kredileri14 72.798.858 86.056.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 19.919.842 23.598.201Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.653.973 47.249.399İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.653.973 47.249.399Banka Kredileri14 49.653.973 47.249.399Ticari Borçlar173.272.323 151.410.249İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 173.272.323 151.410.249Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 16.410.905 15.845.640Diğer Borçlar600.169 382.649İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 40.000 80.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 560.169 302.649Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)47.694.605 44.275.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 47.694.605 44.275.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 5.420.544Kısa Vadeli Karşılıklar1.769.240 1.856.484Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.769.240 1.856.484Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.541.914 15.481.356İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 4.541.914 15.481.356ARA TOPLAM392.082.373 386.156.345TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER392.082.373 386.156.345UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar157.851.853 119.764.637İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar157.851.853 119.764.637Banka Kredileri14 117.169.659 75.118.432Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 40.682.194 44.646.205Uzun Vadeli Karşılıklar16.717.519 15.936.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 16.717.519 15.936.301Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 24.485.424 22.832.632TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER199.054.796 158.533.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER591.137.169 544.689.915ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar406.474.573 389.623.884Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -17.132.493 -15.962.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)74.957.256 74.859.446Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)74.957.256 74.859.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -3.966.940 -4.064.750Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 78.924.196 78.924.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.309.802 -1.199.625Yabancı Para Çevrim Farkları20 -1.309.802 -1.199.625Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.166.569 24.996.383Yasal Yedekler20 26.166.569 24.996.383Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 155.938.869 70.924.495Net Dönem Karı veya Zararı18.055.242 86.206.560TOPLAM ÖZKAYNA