***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-679.723 -679.723 -679.723Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler75.639.181 -75.639.181 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.232.771 42.232.771 42.232.771Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-277.936 -376.506 -654.442 -654.442Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.983.351 -1.205.043 19.459.242 76.461.636 42.232.771 348.202.114 348.202.114Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-22.000 -22.000 -22.000Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler86.206.560 -86.206.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)29.199.383 29.199.383 29.199.383Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.609.913 -270.425 -3.880.338 -3.880.338Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.170.186 1.170.186 -1.170.186 -1.170.186 -1.170.186Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -17.132.493 78.924.196 -7.674.663 -1.470.050 26.166.569 155.938.869 29.199.383 413.750.654 413.750.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.840.533 34.490.201Dönem Karı (Zararı)29.199.383 42.232.771Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.158.795 26.161.413Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 35.595.861 14.621.685Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler126.673 453.414Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 126.673 453.414Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.187.657 1.796.591Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.661.774 1.796.591Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 525.883Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.663.270 -4.462.291Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 8.576.028 -2.904.890Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-24 4.156.054 -10.995.470Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-25 -5.068.812 9.438.069Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 8.539.369 13.752.014Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler20-26 -5.954.035İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.306.710 -28.400.562Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.148.417 -12.276.907İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -1.272.866 918.189İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 20.421.283 -13.195.096Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-377.745 109.081İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -377.745 109.081Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -49.057.015 -20.478.170Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -17.005.999 5.978.125Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.945.103 9.073.329İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 13.945.103 9.073.329Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 8.459.787 6.387.097Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.390 533.462İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.390 533.462Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 19.100.407 -92.313İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.522.055 -17.634.266Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -23.066.480 -13.636.716Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -6.455.575 -3.997.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.051.468 39.993.622Ödenen Faiz29 7.664.089Alınan Faiz28 -1.195.957Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -5.656.978 -5.503.421Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-22.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.362.630 -32.505.800Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları10 -290.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 644.238 10.739.788Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri644.238 10.739.788Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -27.660.655 -42.955.588Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.194.793 -39.094.215Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.465.862 -3.861.373Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6 -346.213İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-346.213FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.896.224 27.800.551Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri156.951.950 55.908.959Kredilerden Nakit Girişleri14 156.951.950 55.908.959Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -86.662.783 -13.883.722Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-86.594.308 -13.766.387Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları14 -68.475 -117.335Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -15.754.625Ödenen Faiz29 -7.664.089 -14.713.662Alınan Faiz28 1.195.957 488.976Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 -1.170.186YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.374.127 29.784.952Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 -270.425 -376.506NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14 62.103.702 29.408.446DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ93.242.109 64.079.474DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ155.345.811 93.487.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 155.345.811 93.242.109Finansal Yatırımlar956 956Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar10 956 956Ticari Alacaklar141.049.070 164.532.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 6.430.801 5.157.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 134.618.269 159.374.254Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.678.612 3.178.227İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 3.203.509 2.857.296İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 475.103 320.931Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar8 262.417.203 213.360.188Peşin Ödenmiş Giderler43.442.985 22.211.343İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 43.442.985 22.211.343Diğer Dönen Varlıklar23.670.197 603.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 23.670.197 603.719ARA TOPLAM629.604.834 497.128.731TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR629.604.834 497.128.731DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.000 1.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar10 1.000 1.000Ticari Alacaklar51.975 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 51.975Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.100.938 877.365İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.100.938 877.365Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 11.828.453 11.884.526Maddi Duran Varlıklar322.478.034 314.864.823Arazi ve Arsalar12 54.571.043 54.437.517Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 404.174 28.246Binalar12 106.337.307 105.832.457Tesis, Makine ve Cihazlar12 84.975.053 83.882.732Taşıtlar12 2.248.179 2.521.200Mobilya ve Demirbaşlar12 43.247.900 40.936.105Özel Maliyetler12 28.327.472 26.884.635Taşıyıcı BitkilerÖzel Tükenmeye Tabi VarlıklarYapılmakta Olan Yatırımlar12 2.366.906 341.931Faaliyet Kiralamasına Konu VarlıklarDiğer Maddi Duran VarlıklarKullanım Hakkı Varlıkları83.711.322 61.855.196Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.981.248 20.051.232Diğer Haklar13 33.995 41.887Patentler13 6.205.431 6.241.220Markalar13 10.619.870 10.464.178Lisanslar13 1.471.552 1.657.978Bilgisayar Yazılımları13 2.205.004 1.645.969Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 445.396Peşin Ödenmiş Giderler7.035.352 11.260.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 7.035.352 11.260.995Ertelenmiş Vergi Varlığı30 25.513.140 16.389.931Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR472.701.462 437.185.068TOPLAM VARLIKLAR1.102.306.296 934.313.799KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar87.883.273 109.654.594İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar87.883.273 109.654.594Banka Kredileri14 60.242.133 86.056.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 27.641.140 23.598.201Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları54.076.043 47.249.399İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları54.076.043 47.249.399Banka Kredileri14 54.076.043 47.249.399Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar160.286.538 151.410.249İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 160.286.538 151.410.249Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 24.305.427 15.845.640Diğer Borçlar385.039 382.649İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 80.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 385.039 302.649Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)63.376.381 44.275.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 63.376.381 44.275.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 3.955.455Kısa Vadeli Karşılıklar1.736.755 1.856.484Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.736.755 1.856.484Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.671.393 15.481.356İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 9.671.393 15.481.356ARA TOPLAM405.676.304 386.156.345TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER405.676.304 386.156.345UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar230.788.573 119.764.637İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar230.788.573 119.764.637Banka Kredileri14 167.467.731 75.118.432Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 63.320.842 44.646.205Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22.226.169 15.936.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 22.226.169 15.936.301Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 29.864.596 22.832.632Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER282.879.338 158.533.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER688.555.642 544.689.915ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar413.750.654 389.623.884Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -17.132.493 -15.962.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)71.249.533 74.859.446Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.249.533 74.859.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -7.674.663 -4.064.750Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 78.924.196 78.924.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.470.050 -1.199.625Yabancı Para Çevrim Farkları20 -1.470.050 -1.199.625Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.166.569 24.996.383Yasal Yedekler20 26.166.569 24.996.383Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 155.938.780 70.924.495Net Dönem Karı veya Zararı29.199.383 86.206.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR413.750.654 389.623.884TOPLAM KAYNAKLAR1.102.306.296 934.313.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 605.673.841 556.080.896 275.109.742 318.336.868Satışların Maliyeti22 -386.487.425 -327.943.224 -181.637.400 -186.957.026TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)219.186.416 228.137.672 93.472.342 131.379.842BRÜT KAR (ZARAR)219.186.416 228.137.672 93.472.342 131.379.842Genel Yönetim Giderleri23 -23.180.500 -26.332.091 -9.525.098 -16.482.775Pazarlama Giderleri23 -135.301.317 -127.563.457 -56.954.496 -68.873.533Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -3.623.942 -3.238.615 -1.947.336 -1.805.817Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 39.722.138 47.595.659 16.442.331 21.678.204Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -33.165.950 -33.802.308 -15.508.231 -13.725.878ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.636.845 84.796.860 25.979.512 52.170.043Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 238.245 169.257 10.686 155.589FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)63.875.090 84.966.117 25.990.198 52.325.632Finansman Gelirleri28 4.102.809 4.113.222 1.379.448 1.455.104Finansman Giderleri29 -30.239.147 -33.094.554 -12.951.759 -16.520.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.738.752 55.984.785 14.417.887 37.260.266Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.539.369 -13.752.014 -3.273.746 -9.134.810Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -9.612.433 -13.663.941 -4.116.666 -8.964.637Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 1.073.064 -88.073 842.920 -170.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.199.383 42.232.771 11.144.141 28.125.456DÖNEM KARI (ZARARI)29.199.383 42.232.771 11.144.141 28.125.456Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.199.383 42.232.771 11.144.141 28.125.456Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.609.913 -277.936 -3.707.723 -277.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -4.628.094 -347.420 -4.753.492 -347.420Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.018.181 69.484 1.045.769 69.484Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 1.018.181 69.484 1.045.769 69.484Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-270.425 -376.506 -160.248 -83.860Yabancı Para Çevrim Farkları-270.425 -376.506 -160.248 -83.860DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.880.338 -654.442 -3.867.971 -361.796TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.319.045 41.578.329 7.276.170 27.763.660Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.319.045 41.578.329 7.276.170 27.763.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870196BIST