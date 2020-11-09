***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-679.723 -679.723 -679.723Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.061.103 71.578.078 -75.639.181 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.087.373 67.087.373 67.087.373Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-306.614 -198.098 -504.712 -504.712Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -3.012.029 -1.026.635 23.520.345 72.400.533 67.087.373 373.206.446 373.206.446Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-22.089 -22.089 -22.089Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.601.358 81.605.202 -86.206.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)98.713.214 98.713.214 98.713.214Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.003.485 -425.877 -3.429.362 -3.429.362Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.707.191 8.707.191 -8.707.191 -8.707.191 -8.707.191Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -24.669.498 78.924.196 -7.068.235 -1.625.502 38.304.932 143.800.417 98.713.214 476.178.456 476.178.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI255.952.326 59.157.338Dönem Karı (Zararı)98.713.214 67.087.373Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler86.715.202 48.539.929Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 53.462.725 22.888.313Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-164.683 625.317Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -164.683 625.317Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.631.889 2.330.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.998.354 2.330.424Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.633.535 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.148.759 2.254.687Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 12.120.112 3.381.374Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-24 3.835.357 -11.251.073Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-25 -7.806.710 10.124.386Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 27.929.405 20.441.188Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler20-26 -6.292.893Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler73.089.424 -63.383.604Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler64.667.662 -13.669.814İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -1.806.177 2.006.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 66.473.839 -15.676.571Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-665.849 -182.196İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -665.849 -182.196Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -84.518.040 -51.257.269Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -31.224.608 5.676.023Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 115.520.354 -5.218.202İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)115.520.354 -5.218.202Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 8.175.150 3.249.234Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 478.229 161.041İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 478.229 161.041Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 43.460.286 17.433.616İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.803.760 -19.576.037Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -35.635.332 -7.251.919Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -7.168.428 -12.324.118Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları258.517.840 52.243.698Ödenen Faiz29 11.210.098 21.897.515Alınan Faiz28 -3.764.082 -553.830Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -9.989.442 -14.430.045Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-22.088YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.308.483 -46.946.080Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları10 -290.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 2.055.763 18.882.595Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.054.241 18.882.595Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.522Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -47.393.960 -65.538.675Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.272.127 -60.998.276Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.121.833 -4.540.399Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6 29.714 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler29.714FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.806.647 -13.112.415Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14 156.951.950 64.129.925Kredilerden Nakit Girişleri156.951.950 64.129.925Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -95.060.552 -55.898.655Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-94.992.077 -55.672.351Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları14 -68.475 -226.304Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -25.931.544Ödenen Faiz29 -11.210.098 -21.897.515Alınan Faiz28 3.764.082 553.830Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 -8.707.191YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)230.450.490 -901.157Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 -425.877 -198.098NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14 230.024.613 -1.099.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 93.242.109 64.079.474DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 323.266.722 62.980.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 323.266.722 93.242.109Finansal Yatırımlar10 956 956Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar956 956Ticari Alacaklar96.185.115 164.532.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 6.964.112 5.157.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 89.221.003 159.374.254Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.546.984 3.178.227İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 2.827.582 2.857.296İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 719.402 320.931Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar8 297.878.228 213.360.188Peşin Ödenmiş Giderler9 54.044.108 22.211.343İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler54.044.108 22.211.343Diğer Dönen Varlıklar7 36.239.049 603.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar36.239.049 603.719ARA TOPLAM811.161.162 497.128.731TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR811.161.162 497.128.731DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 1.000 1.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar10 1.000 1.000Ticari Alacaklar8.738 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.738Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.144.743 877.365İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.144.743 877.365Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.855.416 11.884.526Maddi Duran Varlıklar12 329.879.487 314.864.823Arazi ve Arsalar54.571.042 54.437.517Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri440.818 28.246Binalar107.353.388 105.832.457Tesis, Makine ve Cihazlar86.643.493 83.882.732Taşıtlar3.166.879 2.521.200Mobilya ve Demirbaşlar45.106.391 40.936.105Özel Maliyetler28.673.482 26.884.635Taşıyıcı BitkilerÖzel Tükenmeye Tabi VarlıklarYapılmakta Olan Yatırımlar3.923.994 341.931Faaliyet Kiralamasına Konu VarlıklarDiğer Maddi Duran VarlıklarKullanım Hakkı Varlıkları12 75.615.428 61.855.196Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 23.103.641 20.051.232Diğer Haklar65.551 41.887Patentler7.525.265 6.241.220Markalar10.752.000 10.464.178Lisanslar1.470.987 1.657.978Bilgisayar Yazılımları2.314.467 1.645.969Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri975.371Peşin Ödenmiş Giderler9 10.652.838 11.260.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.652.838 11.260.995Ertelenmiş Vergi Varlığı30 24.278.182 16.389.931Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR475.539.473 437.185.068TOPLAM VARLIKLAR1.286.700.635 934.313.799KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar51.352.438 109.654.594İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar51.352.438 109.654.594Banka Kredileri24.615.243 86.056.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 26.737.195 23.598.201Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 57.696.711 47.249.399İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.696.711 47.249.399Banka Kredileri14 57.696.711 47.249.399Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar259.123.891 151.410.249İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 259.123.891 151.410.249Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 24.020.790 15.845.640Diğer Borçlar860.878 382.649İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 210.000 80.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 650.878 302.649Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 87.736.260 44.275.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 87.736.260 44.275.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 18.574.923Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.777.647 1.856.484Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.777.647 1.856.484Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 10.025.300 15.481.356İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.025.300 15.481.356ARA TOPLAM511.168.838 386.156.345TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER511.168.838 386.156.345UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar248.329.278 119.764.637İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar248.329.278 119.764.637Banka Kredileri14 191.677.076 75.118.432Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 56.652.202 44.646.205Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 21.785.277 15.936.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 21.785.277 15.936.301Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 29.238.786 22.832.632Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER299.353.341 158.533.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER810.522.179 544.689.915ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar476.178.456 389.623.884Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -24.669.498 -15.962.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)71.855.961 74.859.446Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.855.961 74.859.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -7.068.235 -4.064.750Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 78.924.196 78.924.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -1.625.502 -1.199.625Yabancı Para Çevrim Farkları20 -1.625.502 -1.199.625Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.304.932 24.996.383Yasal Yedekler38.304.932 24.996.383Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 143.800.417 70.924.495Net Dönem Karı veya Zararı98.713.214 86.206.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR476.178.456 389.623.884TOPLAM KAYNAKLAR1.286.700.635 934.313.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.121.277.170 839.506.211 515.603.329 283.425.315Satışların Maliyeti22 -691.856.533 -495.146.662 -305.369.108 -167.203.438TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)429.420.637 344.359.549 210.234.221 116.221.877Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)429.420.637 344.359.549 210.234.221 116.221.877Genel Yönetim Giderleri23 -39.999.630 -42.651.676 -16.819.130 -16.319.585Pazarlama Giderleri23 -234.799.583 -197.111.991 -99.498.266 -69.548.534Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -4.758.595 -4.876.222 -1.134.653 -1.637.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 76.593.350 64.295.896 36.871.212 16.700.237Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -68.053.092 -51.033.428 -34.887.142 -17.231.120ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)158.403.087 112.982.128 94.766.242 28.185.268Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 973.803 500.466 735.558 331.209Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)159.376.890 113.482.594 95.501.800 28.516.477Finansman Gelirleri28 -54.268.931 -31.165.127 -24.029.784 1.929.427Finansman Giderleri29 21.534.660 5.211.094 17.431.851 1.097.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)126.642.619 87.528.561 88.903.867 31.543.776Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.929.405 -20.441.188 -19.390.036 -6.689.174Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -28.564.365 -20.263.057 -18.951.932 -6.599.116Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 634.960 -178.131 -438.104 -90.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)98.713.214 67.087.373 69.513.831 24.854.602DÖNEM KARI (ZARARI)98.713.214 67.087.373 69.513.831 24.854.602Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları98.713.214 67.087.373 69.513.831 24.854.602Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.003.485 -306.614 606.428 -28.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.850.622 -383.267 777.472 -35.847Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler847.137 76.653 -171.044 7.169Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 847.137 76.653 -171.044 7.169Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-425.877 -198.098 -155.452 178.408Yabancı Para Çevrim Farkları-425.877 -198.098 -155.452 178.408Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.429.362 -504.712 450.976 149.730TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.283.852 66.582.661 69.964.807 25.004.332Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları95.283.852 66.582.661 69.964.807 25.004.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887512BIST