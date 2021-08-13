***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2021 19:25
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -15.962.307 -1.199.625 78.924.196 -4.064.750 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
20 -22.089 -22.089 -22.089
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 86.206.560 -86.206.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
20 29.199.383 29.199.383 29.199.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -270.425 -3.609.913 -3.880.338 -3.880.338
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -1.170.186 1.170.186 -1.170.186 -1.170.186 -1.170.186
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 149.798.932 -17.132.493 -1.470.050 78.924.196 -7.674.663 26.166.569 155.938.780 29.199.383 413.750.654 413.750.654
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -25.429.007 -1.647.046 78.924.196 -2.638.876 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 170.075.044 -170.075.044 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
20 94.173.396 94.173.396 94.173.396
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -649.035 -2.177.496 -2.826.531 -2.826.531
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -10.227.367 10.227.367 -10.227.367 -10.227.367 -10.227.367
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20 -695.338 -695.338 -695.338
Dönem Sonu Bakiyeler
20 149.798.932 -35.656.374 -2.296.081 78.924.196 -4.816.372 49.291.808 280.663.720 94.173.396 610.083.225 610.083.225
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.995.274 42.840.533
Dönem Karı (Zararı)
94.173.396 29.199.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.343.152 48.158.795
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 41.282.060 35.595.861
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-520.344 126.673
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -520.344 126.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.413.049 2.187.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.986.656 1.661.774
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 426.393 525.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.859.531 7.663.270
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -353.172 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 10.120.358 8.576.028
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-24 14.593.386 4.156.054
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-25 -12.501.041 -5.068.812
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 25.308.856 8.539.369
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20-26 0 -5.954.035
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-314.292.402 -35.306.710
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.679.259 19.148.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 939.979 -1.272.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -65.619.238 20.421.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-895.904 -377.745
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -895.904 -377.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -173.934.887 -49.057.015
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -19.157.880 -17.005.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.955.713 13.945.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -20.955.713 13.945.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 7.022.821 8.459.787
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
578.380 2.390
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 578.380 2.390
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 14.892.157 19.100.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.162.117 -29.522.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -55.302.018 -23.066.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -1.860.099 -6.455.575
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-139.775.854 42.051.468
Ödenen Faiz
29 5.544.212 7.664.089
Alınan Faiz
28 -1.545.041 -1.195.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -25.523.253 -5.656.978
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-695.338 -22.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.595.852 -27.362.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
721.790 644.238
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 721.790 644.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.244.626 -27.660.655
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -61.311.345 -24.194.793
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -10.933.281 -3.465.862
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
r
3 -1.073.016 -346.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.496.004 46.896.224
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.657.613 156.951.950
Kredilerden Nakit Girişleri
14 220.657.613 156.951.950
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -159.090.557 -86.662.783
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-159.090.557 -86.594.308
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
14 0 -68.475
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.844.514 -15.754.625
Ödenen Faiz
29 -5.544.212 -7.664.089
Alınan Faiz
28 1.545.041 1.195.957
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -10.227.367 -1.170.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.095.122 62.374.127
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -649.035 -270.425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.744.157 62.103.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 296.601.025 93.242.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 86.856.868 155.345.811
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 86.859.458 296.601.025
Ticari Alacaklar
194.411.930 143.805.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.032.497 6.972.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 188.379.433 136.833.237
Diğer Alacaklar
5.121.891 3.836.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 4.789.120 3.365.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 332.771 470.478
Stoklar
8 530.313.608 356.378.721
Peşin Ödenmiş Giderler
9 65.817.424 43.577.979
Diğer Dönen Varlıklar
7 106.966.359 51.664.341
ARA TOPLAM
989.490.670 895.863.779
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
989.490.670 895.863.779
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Diğer Alacaklar
2.359.961 1.326.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.359.961 1.326.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.781.306 10.832.380
Maddi Duran Varlıklar
12 380.181.953 340.106.407
Arazi ve Arsalar
12 54.571.042 54.571.042
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 555.670 462.593
Binalar
12 112.492.704 109.886.030
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 100.536.175 91.861.641
Taşıtlar
12 2.748.370 3.026.877
Mobilya ve Demirbaşlar
12 58.263.365 48.191.111
Özel Maliyetler
12 36.066.682 31.638.986
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 14.947.945 468.127
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 81.479.385 97.998.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 32.649.956 25.914.087
Diğer Haklar
13 119.405 51.933
Patentler
13 13.122.115 7.830.693
Markalar
13 10.991.282 10.813.556
Lisanslar
13 2.966.465 3.236.930
Bilgisayar Yazılımları
13 2.278.139 2.391.472
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 3.172.550 1.589.503
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.820.808 16.902.373
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 36.824.993 27.373.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
558.099.362 520.454.688
TOPLAM VARLIKLAR
1.547.590.032 1.416.318.467
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 66.519.612 23.813.945
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
118.069.486 90.737.830
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
118.069.486 90.737.830
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 31.831.022 31.384.215
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 86.238.464 59.353.615
Ticari Borçlar
318.720.450 352.177.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 318.720.450 352.177.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 27.029.800 20.006.979
Diğer Borçlar
1.057.883 479.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.057.883 479.503
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 86.947.281 72.351.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 22.367.433 19.575.446
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 721.607 1.045.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 4.104.951 5.214.592
ARA TOPLAM
645.538.503 585.402.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
645.538.503 585.402.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.761.924 249.956.347
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.761.924 249.956.347
Banka Kredileri
14 170.367.980 174.665.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 59.393.944 75.291.062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 296.610 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.484.874 17.706.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 22.484.874 17.706.556
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 39.424.896 33.593.594
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
291.968.304 301.256.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
937.506.807 886.659.402
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
610.083.225 529.659.065
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -35.656.374 -25.429.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.107.824 76.285.320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.107.824 76.285.320
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 78.924.196 78.924.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -4.816.372 -2.638.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.296.081 -1.647.046
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -2.296.081 -1.647.046
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 49.291.808 39.064.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 280.663.720 121.511.381
Net Dönem Karı veya Zararı
94.173.396 170.075.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
610.083.225 529.659.065
TOPLAM KAYNAKLAR
1.547.590.032 1.416.318.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 1.148.245.115 605.673.841 618.475.057 275.109.742
Satışların Maliyeti
22 -732.539.750 -386.487.425 -383.984.719 -181.637.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
415.705.365 219.186.416 234.490.338 93.472.342
BRÜT KAR (ZARAR)
415.705.365 219.186.416 234.490.338 93.472.342
Genel Yönetim Giderleri
23 -41.550.163 -23.180.500 -24.026.125 -9.525.098
Pazarlama Giderleri
23 -227.880.781 -135.301.317 -121.172.583 -56.954.496
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -3.875.177 -3.623.942 -2.240.225 -1.947.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 64.478.081 39.722.138 20.030.795 16.442.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -67.619.795 -33.165.950 -25.448.696 -15.508.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.257.530 63.636.845 81.633.504 25.979.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 715.835 238.245 456.936 10.686
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
139.973.365 63.875.090 82.090.440 25.990.198
Finansman Gelirleri
28 16.057.018 4.102.809 2.349.117 1.379.448
Finansman Giderleri
29 -36.548.131 -30.239.147 -16.580.583 -12.951.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
119.482.252 37.738.752 67.858.974 14.417.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.308.856 -8.539.369 -20.820.701 -3.273.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -28.315.240 -9.612.433 -22.562.613 -4.116.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 3.006.384 1.073.064 1.741.912 842.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.173.396 29.199.383 47.038.273 11.144.141
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.173.396 29.199.383 47.038.273 11.144.141
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
94.173.396 29.199.383 47.038.273 11.144.141
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,06287000 0,19490000 0,31400000 0,07440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.177.496 -3.609.913 -4.582.278 -3.707.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.791.662 -4.628.094 -5.874.716 -4.753.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
614.166 1.018.181 1.292.438 1.045.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 614.166 1.018.181 1.292.438 1.045.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-649.035 -270.425 -55.363 -160.248
Yabancı Para Çevrim Farkları
-649.035 -270.425 -55.363 -160.248
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.826.531 -3.880.338 -4.637.641 -3.867.971
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.346.865 25.319.045 42.400.632 7.276.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
91.346.865 25.319.045 42.400.632 7.276.170
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958122
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