***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 149.798.932 -15.962.307 -1.199.625 78.924.196 -4.064.750 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler20 -22.089 -22.089 -22.089Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 86.206.560 -86.206.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)20 29.199.383 29.199.383 29.199.383Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -270.425 -3.609.913 -3.880.338 -3.880.338Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20 -1.170.186 1.170.186 -1.170.186 -1.170.186 -1.170.186Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 149.798.932 -17.132.493 -1.470.050 78.924.196 -7.674.663 26.166.569 155.938.780 29.199.383 413.750.654 413.750.654Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 149.798.932 -25.429.007 -1.647.046 78.924.196 -2.638.876 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 170.075.044 -170.075.044 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)20 94.173.396 94.173.396 94.173.396Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -649.035 -2.177.496 -2.826.531 -2.826.531Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20 -10.227.367 10.227.367 -10.227.367 -10.227.367 -10.227.367Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20 -695.338 -695.338 -695.338Dönem Sonu Bakiyeler20 149.798.932 -35.656.374 -2.296.081 78.924.196 -4.816.372 49.291.808 280.663.720 94.173.396 610.083.225 610.083.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-161.995.274 42.840.533Dönem Karı (Zararı)94.173.396 29.199.383Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler80.343.152 48.158.795Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 41.282.060 35.595.861Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-520.344 126.673Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -520.344 126.673Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.413.049 2.187.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.986.656 1.661.774Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 426.393 525.883Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.859.531 7.663.270Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -353.172 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 10.120.358 8.576.028Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-24 14.593.386 4.156.054Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-25 -12.501.041 -5.068.812Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 25.308.856 8.539.369Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler20-26 0 -5.954.035Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-314.292.402 -35.306.710Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.679.259 19.148.417İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 939.979 -1.272.866İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -65.619.238 20.421.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-895.904 -377.745İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -895.904 -377.745Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -173.934.887 -49.057.015Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -19.157.880 -17.005.999Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.955.713 13.945.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -20.955.713 13.945.103Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 7.022.821 8.459.787Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler578.380 2.390İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 578.380 2.390Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 14.892.157 19.100.407İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.162.117 -29.522.055Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -55.302.018 -23.066.480Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -1.860.099 -6.455.575Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-139.775.854 42.051.468Ödenen Faiz29 5.544.212 7.664.089Alınan Faiz28 -1.545.041 -1.195.957Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -25.523.253 -5.656.978Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-695.338 -22.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-72.595.852 -27.362.630Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri721.790 644.238Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 721.790 644.238Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.244.626 -27.660.655Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -61.311.345 -24.194.793Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -10.933.281 -3.465.862Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler3 -1.073.016 -346.213FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.496.004 46.896.224Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri220.657.613 156.951.950Kredilerden Nakit Girişleri14 220.657.613 156.951.950Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -159.090.557 -86.662.783Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-159.090.557 -86.594.308Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları14 0 -68.475Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.844.514 -15.754.625Ödenen Faiz29 -5.544.212 -7.664.089Alınan Faiz28 1.545.041 1.195.957Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 -10.227.367 -1.170.186YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-209.095.122 62.374.127Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 -649.035 -270.425NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-209.744.157 62.103.702DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 296.601.025 93.242.109DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 86.856.868 155.345.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 86.859.458 296.601.025Ticari Alacaklar194.411.930 143.805.713İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 6.032.497 6.972.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 188.379.433 136.833.237Diğer Alacaklar5.121.891 3.836.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 4.789.120 3.365.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 332.771 470.478Stoklar8 530.313.608 356.378.721Peşin Ödenmiş Giderler9 65.817.424 43.577.979Diğer Dönen Varlıklar7 106.966.359 51.664.341ARA TOPLAM989.490.670 895.863.779TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR989.490.670 895.863.779DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 1.000 1.000Diğer Alacaklar2.359.961 1.326.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.359.961 1.326.350Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.781.306 10.832.380Maddi Duran Varlıklar12 380.181.953 340.106.407Arazi ve Arsalar12 54.571.042 54.571.042Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 555.670 462.593Binalar12 112.492.704 109.886.030Tesis, Makine ve Cihazlar12 100.536.175 91.861.641Taşıtlar12 2.748.370 3.026.877Mobilya ve Demirbaşlar12 58.263.365 48.191.111Özel Maliyetler12 36.066.682 31.638.986Yapılmakta Olan Yatırımlar12 14.947.945 468.127Kullanım Hakkı Varlıkları12 81.479.385 97.998.950Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 32.649.956 25.914.087Diğer Haklar13 119.405 51.933Patentler13 13.122.115 7.830.693Markalar13 10.991.282 10.813.556Lisanslar13 2.966.465 3.236.930Bilgisayar Yazılımları13 2.278.139 2.391.472Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 3.172.550 1.589.503Peşin Ödenmiş Giderler9 13.820.808 16.902.373Ertelenmiş Vergi Varlığı30 36.824.993 27.373.141TOPLAM DURAN VARLIKLAR558.099.362 520.454.688TOPLAM VARLIKLAR1.547.590.032 1.416.318.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 66.519.612 23.813.945Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları118.069.486 90.737.830İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları118.069.486 90.737.830Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 31.831.022 31.384.215Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 86.238.464 59.353.615Ticari Borçlar318.720.450 352.177.204İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 318.720.450 352.177.204Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 27.029.800 20.006.979Diğer Borçlar1.057.883 479.503İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.057.883 479.503Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 86.947.281 72.351.734Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 22.367.433 19.575.446Kısa Vadeli Karşılıklar17 721.607 1.045.672Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 4.104.951 5.214.592ARA TOPLAM645.538.503 585.402.905TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER645.538.503 585.402.905UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar229.761.924 249.956.347İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar229.761.924 249.956.347Banka Kredileri14 170.367.980 174.665.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 59.393.944 75.291.062Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 296.610 0Uzun Vadeli Karşılıklar22.484.874 17.706.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 22.484.874 17.706.556Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 39.424.896 33.593.594TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER291.968.304 301.256.497TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER937.506.807 886.659.402ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar610.083.225 529.659.065Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -35.656.374 -25.429.007Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)74.107.824 76.285.320Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)74.107.824 76.285.320Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 78.924.196 78.924.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -4.816.372 -2.638.876Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.296.081 -1.647.046Yabancı Para Çevrim Farkları20 -2.296.081 -1.647.046Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 49.291.808 39.064.441Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 280.663.720 121.511.381Net Dönem Karı veya Zararı94.173.396 170.075.044TOPLAM ÖZKAYNAKLAR610.083.225 529.659.065TOPLAM KAYNAKLAR1.547.590.032 1.416.318.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.148.245.115 605.673.841 618.475.057 275.109.742Satışların Maliyeti22 -732.539.750 -386.487.425 -383.984.719 -181.637.400TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)415.705.365 219.186.416 234.490.338 93.472.342BRÜT KAR (ZARAR)415.705.365 219.186.416 234.490.338 93.472.342Genel Yönetim Giderleri23 -41.550.163 -23.180.500 -24.026.125 -9.525.098Pazarlama Giderleri23 -227.880.781 -135.301.317 -121.172.583 -56.954.496Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -3.875.177 -3.623.942 -2.240.225 -1.947.336Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 64.478.081 39.722.138 20.030.795 16.442.331Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -67.619.795 -33.165.950 -25.448.696 -15.508.231ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)139.257.530 63.636.845 81.633.504 25.979.512Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 715.835 238.245 456.936 10.686FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)139.973.365 63.875.090 82.090.440 25.990.198Finansman Gelirleri28 16.057.018 4.102.809 2.349.117 1.379.448Finansman Giderleri29 -36.548.131 -30.239.147 -16.580.583 -12.951.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)119.482.252 37.738.752 67.858.974 14.417.887Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.308.856 -8.539.369 -20.820.701 -3.273.746Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -28.315.240 -9.612.433 -22.562.613 -4.116.666Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 3.006.384 1.073.064 1.741.912 842.920SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)94.173.396 29.199.383 47.038.273 11.144.141DÖNEM KARI (ZARARI)94.173.396 29.199.383 47.038.273 11.144.141Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları94.173.396 29.199.383 47.038.273 11.144.141Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,06287000 0,19490000 0,31400000 0,07440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.177.496 -3.609.913 -4.582.278 -3.707.723Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.791.662 -4.628.094 -5.874.716 -4.753.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler614.166 1.018.181 1.292.438 1.045.769Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 614.166 1.018.181 1.292.438 1.045.769Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-649.035 -270.425 -55.363 -160.248Yabancı Para Çevrim Farkları-649.035 -270.425 -55.363 -160.248DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.826.531 -3.880.338 -4.637.641 -3.867.971TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.346.865 25.319.045 42.400.632 7.276.170Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları91.346.865 25.319.045 42.400.632 7.276.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958122BIST