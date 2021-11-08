***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 21:17
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 0 389.623.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
20 -22.089 -22.089 0 -22.089
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
20 4.601.358 81.605.202 -86.206.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
20 98.713.214 98.713.214 0 98.713.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -3.003.485 -425.877 -3.429.362 0 -3.429.362
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -8.707.191 8.707.191 -8.707.191 -8.707.191 0 -8.707.191
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -24.669.498 78.924.196 -7.068.235 -1.625.502 38.304.932 143.800.417 98.713.214 476.178.456 0 476.178.456
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 0 529.659.065
Transferler
20 170.075.044 -170.075.044
Dönem Karı (Zararı)
20 148.367.776 148.367.776 148.367.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -810.215 -1.019.057 -1.829.272 -1.829.272
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -10.583.227 10.583.227 -10.583.227 -10.583.227 -10.583.227
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20 1.632.206 1.632.206 1.632.206
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -36.012.234 78.924.196 -3.449.091 -2.666.103 49.647.668 282.635.404 148.367.776 667.246.548 667.246.548
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.706.170 255.952.326
Dönem Karı (Zararı)
148.367.776 98.713.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
123.617.972 86.715.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 63.218.167 53.462.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-836.113 -164.683
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -836.113 -164.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.008.691 3.631.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.582.298 1.998.354
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 426.393 1.633.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.539.069 8.148.759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -957.601 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 13.162.273 12.120.112
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-24 13.604.315 3.835.357
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-25 -10.269.918 -7.806.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 42.688.158 27.929.405
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20-26 0 -6.292.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-327.475.540 73.089.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.659.095 64.667.662
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 939.979 -1.806.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -69.599.074 66.473.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.111.569 -665.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.111.569 -665.849
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -199.485.907 -84.518.040
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -32.137.170 -31.224.608
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.562.577 115.520.354
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 38.562.577 115.520.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 6.377.469 8.175.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
745.068 478.229
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 745.068 478.229
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 1.632.468 43.460.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.399.381 -42.803.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -69.953.350 -35.635.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -1.446.031 -7.168.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.489.792 258.517.840
Ödenen Faiz
29 8.137.450 11.210.098
Alınan Faiz
28 -3.021.524 -3.764.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -47.964.510 -9.989.442
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.632.206 -22.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.961.043 -45.308.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.006.031 2.055.763
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.006.031 2.054.241
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 1.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.354.960 -47.393.960
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -81.134.793 -40.272.127
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -15.220.167 -7.121.833
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.612.114 29.714
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 -1.612.114 29.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.428.170 19.806.647
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
294.737.937 156.951.950
Kredilerden Nakit Girişleri
14 294.737.937 156.951.950
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-276.937.683 -95.060.552
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-276.937.683 -94.992.077
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
14 0 -68.475
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.529.271 -25.931.544
Ödenen Faiz
29 -8.137.450 -11.210.098
Alınan Faiz
28 3.021.524 3.764.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -10.583.227 -8.707.191
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-224.095.383 230.450.490
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -1.019.057 -425.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-225.114.440 230.024.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 296.601.025 93.242.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.486.585 323.266.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 71.928.656 296.601.025
Ticari Alacaklar
199.662.965 143.805.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.032.497 6.972.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 193.630.468 136.833.237
Diğer Alacaklar
8.465.097 3.836.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 5.493.166 3.365.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.971.931 470.478
Stoklar
8 555.864.628 356.378.721
Peşin Ödenmiş Giderler
75.677.495 43.577.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 75.677.495 43.577.979
Diğer Dönen Varlıklar
121.617.691 51.664.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 121.617.691 51.664.341
ARA TOPLAM
1.033.216.532 895.863.779
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.033.216.532 895.863.779
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Ticari Alacaklar
33.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 33.641
Diğer Alacaklar
1.936.466 1.326.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.936.466 1.326.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.481.803 10.832.380
Maddi Duran Varlıklar
388.845.071 340.106.407
Arazi ve Arsalar
12 54.571.042 54.571.042
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 547.843 462.593
Binalar
12 113.483.779 109.886.030
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 101.834.363 91.861.641
Taşıtlar
12 2.774.485 3.026.877
Mobilya ve Demirbaşlar
12 60.189.649 48.191.111
Özel Maliyetler
12 38.910.350 31.638.986
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 16.533.560 468.127
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 73.422.588 97.998.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.233.124 25.914.087
Diğer Haklar
13 125.175 51.933
Patentler
13 13.337.555 7.830.693
Markalar
13 10.971.071 10.813.556
Lisanslar
13 3.054.079 3.236.930
Bilgisayar Yazılımları
13 2.547.085 2.391.472
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 4.198.159 1.589.503
Peşin Ödenmiş Giderler
16.940.027 16.902.373
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.940.027 16.902.373
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 39.279.029 27.373.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
565.172.749 520.454.688
TOPLAM VARLIKLAR
1.598.389.281 1.416.318.467
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
67.712.444 55.198.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
67.712.444 55.198.160
Banka Kredileri
14 36.544.818 23.813.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 31.167.626 31.384.215
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
94.922.287 59.353.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
94.922.287 59.353.615
Banka Kredileri
14 94.922.287 59.353.615
Ticari Borçlar
380.469.863 352.177.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 2.285.768 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 378.184.095 352.177.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 26.384.448 20.006.979
Diğer Borçlar
1.224.571 479.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.224.571 479.503
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.687.592 72.351.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 73.687.592 72.351.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 18.013.652 19.575.446
Kısa Vadeli Karşılıklar
695.137 1.045.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 695.137 1.045.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.545.489 5.214.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 4.545.489 5.214.592
ARA TOPLAM
667.655.483 585.402.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
667.655.483 585.402.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.306.647 249.956.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.306.647 249.956.347
Banka Kredileri
14 148.121.152 174.665.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 52.185.495 75.291.062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 296.610
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.327.591 17.706.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 21.327.591 17.706.556
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 41.556.402 33.593.594
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.487.250 301.256.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
931.142.733 886.659.402
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
667.246.548 529.659.065
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -36.012.234 -25.429.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.475.105 76.285.320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.475.105 76.285.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -3.449.091 -2.638.876
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 78.924.196 78.924.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.666.103 -1.647.046
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.666.103 -1.647.046
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.647.668 39.064.441
Yasal Yedekler
20 49.647.668 39.064.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 282.635.404 121.511.381
Net Dönem Karı veya Zararı
148.367.776 170.075.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
667.246.548 529.659.065
TOPLAM KAYNAKLAR
1.598.389.281 1.416.318.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 1.875.009.055 1.121.277.170 726.763.940 515.603.329
Satışların Maliyeti
22 -1.212.766.654 -691.856.533 -480.226.904 -305.369.108
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
662.242.401 429.420.637 246.537.036 210.234.221
BRÜT KAR (ZARAR)
662.242.401 429.420.637 246.537.036 210.234.221
Genel Yönetim Giderleri
23 -66.242.253 -39.999.630 -24.692.090 -16.819.130
Pazarlama Giderleri
23 -367.403.731 -234.799.583 -139.522.950 -99.498.266
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -6.336.969 -4.758.595 -2.461.792 -1.134.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 86.337.026 76.593.350 21.858.945 36.871.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -91.598.043 -68.053.092 -23.978.248 -34.887.142
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
216.998.431 158.403.087 77.740.901 94.766.242
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.107.663 973.803 391.828 735.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
218.106.094 159.376.890 78.132.729 95.501.800
Finansman Gelirleri
29 -49.770.293 -54.268.931 -13.222.162 -24.029.784
Finansman Giderleri
28 22.720.133 21.534.660 6.663.115 17.431.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
191.055.934 126.642.619 71.573.682 88.903.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.688.158 -27.929.405 -17.379.302 -19.390.036
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -46.402.716 -28.564.365 -18.087.476 -18.951.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 3.714.558 634.960 708.174 -438.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
148.367.776 98.713.214 54.194.380 69.513.831
DÖNEM KARI (ZARARI)
148.367.776 98.713.214 54.194.380 69.513.831
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
148.367.776 98.713.214 54.194.380 69.513.831
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,99040000 0,00070000 0,36180000 0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-810.215 -3.003.485 1.367.281 606.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.038.737 -3.850.622 1.752.925 777.472
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
228.522 847.137 -385.644 -171.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 228.522 847.137 -385.644 -171.044
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.019.057 -425.877 -370.022 -155.452
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.019.057 -425.877 -370.022 -155.452
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.829.272 -3.429.362 997.259 450.976
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.538.504 95.283.852 55.191.639 69.964.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
146.538.504 95.283.852 55.191.639 69.964.807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976094
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