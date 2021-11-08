***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 0 389.623.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler20 -22.089 -22.089 0 -22.089Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler20 4.601.358 81.605.202 -86.206.560 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)20 98.713.214 98.713.214 0 98.713.214Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -3.003.485 -425.877 -3.429.362 0 -3.429.362Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20 -8.707.191 8.707.191 -8.707.191 -8.707.191 0 -8.707.191Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -24.669.498 78.924.196 -7.068.235 -1.625.502 38.304.932 143.800.417 98.713.214 476.178.456 0 476.178.456Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 0 529.659.065Transferler20 170.075.044 -170.075.044Dönem Karı (Zararı)20 148.367.776 148.367.776 148.367.776Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -810.215 -1.019.057 -1.829.272 -1.829.272Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20 -10.583.227 10.583.227 -10.583.227 -10.583.227 -10.583.227Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20 1.632.206 1.632.206 1.632.206Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -36.012.234 78.924.196 -3.449.091 -2.666.103 49.647.668 282.635.404 148.367.776 667.246.548 667.246.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-96.706.170 255.952.326Dönem Karı (Zararı)148.367.776 98.713.214Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler123.617.972 86.715.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 63.218.167 53.462.725Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-836.113 -164.683Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -836.113 -164.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.008.691 3.631.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.582.298 1.998.354Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 426.393 1.633.535Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.539.069 8.148.759Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -957.601 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 13.162.273 12.120.112Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-24 13.604.315 3.835.357Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-25 -10.269.918 -7.806.710Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 42.688.158 27.929.405Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler20-26 0 -6.292.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-327.475.540 73.089.424Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-68.659.095 64.667.662İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 939.979 -1.806.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -69.599.074 66.473.839Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.111.569 -665.849İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.111.569 -665.849Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -199.485.907 -84.518.040Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -32.137.170 -31.224.608Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.562.577 115.520.354İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 38.562.577 115.520.354Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 6.377.469 8.175.150Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler745.068 478.229İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 745.068 478.229Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 1.632.468 43.460.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.399.381 -42.803.760Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -69.953.350 -35.635.332Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -1.446.031 -7.168.428Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-55.489.792 258.517.840Ödenen Faiz29 8.137.450 11.210.098Alınan Faiz28 -3.021.524 -3.764.082Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -47.964.510 -9.989.442Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.632.206 -22.088YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-96.961.043 -45.308.483Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.006.031 2.055.763Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 1.006.031 2.054.241Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 1.522Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-96.354.960 -47.393.960Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -81.134.793 -40.272.127Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -15.220.167 -7.121.833Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.612.114 29.714İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6 -1.612.114 29.714FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.428.170 19.806.647Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri294.737.937 156.951.950Kredilerden Nakit Girişleri14 294.737.937 156.951.950Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-276.937.683 -95.060.552Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-276.937.683 -94.992.077Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları14 0 -68.475Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.529.271 -25.931.544Ödenen Faiz29 -8.137.450 -11.210.098Alınan Faiz28 3.021.524 3.764.082Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 -10.583.227 -8.707.191YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-224.095.383 230.450.490Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 -1.019.057 -425.877NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-225.114.440 230.024.613DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 296.601.025 93.242.109DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 71.486.585 323.266.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 71.928.656 296.601.025Ticari Alacaklar199.662.965 143.805.713İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 6.032.497 6.972.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 193.630.468 136.833.237Diğer Alacaklar8.465.097 3.836.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 5.493.166 3.365.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.971.931 470.478Stoklar8 555.864.628 356.378.721Peşin Ödenmiş Giderler75.677.495 43.577.979İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 75.677.495 43.577.979Diğer Dönen Varlıklar121.617.691 51.664.341İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 121.617.691 51.664.341ARA TOPLAM1.033.216.532 895.863.779TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.033.216.532 895.863.779DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.000 1.000Diğer Finansal Yatırımlar10 1.000 1.000Ticari Alacaklar33.641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 33.641Diğer Alacaklar1.936.466 1.326.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.936.466 1.326.350Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.481.803 10.832.380Maddi Duran Varlıklar388.845.071 340.106.407Arazi ve Arsalar12 54.571.042 54.571.042Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 547.843 462.593Binalar12 113.483.779 109.886.030Tesis, Makine ve Cihazlar12 101.834.363 91.861.641Taşıtlar12 2.774.485 3.026.877Mobilya ve Demirbaşlar12 60.189.649 48.191.111Özel Maliyetler12 38.910.350 31.638.986Yapılmakta Olan Yatırımlar12 16.533.560 468.127Kullanım Hakkı Varlıkları12 73.422.588 97.998.950Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.233.124 25.914.087Diğer Haklar13 125.175 51.933Patentler13 13.337.555 7.830.693Markalar13 10.971.071 10.813.556Lisanslar13 3.054.079 3.236.930Bilgisayar Yazılımları13 2.547.085 2.391.472Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 4.198.159 1.589.503Peşin Ödenmiş Giderler16.940.027 16.902.373İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16.940.027 16.902.373Ertelenmiş Vergi Varlığı30 39.279.029 27.373.141TOPLAM DURAN VARLIKLAR565.172.749 520.454.688TOPLAM VARLIKLAR1.598.389.281 1.416.318.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar67.712.444 55.198.160İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar67.712.444 55.198.160Banka Kredileri14 36.544.818 23.813.945Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 31.167.626 31.384.215Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları94.922.287 59.353.615İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları94.922.287 59.353.615Banka Kredileri14 94.922.287 59.353.615Ticari Borçlar380.469.863 352.177.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 2.285.768 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 378.184.095 352.177.204Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 26.384.448 20.006.979Diğer Borçlar1.224.571 479.503İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.224.571 479.503Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.687.592 72.351.734İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 73.687.592 72.351.734Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 18.013.652 19.575.446Kısa Vadeli Karşılıklar695.137 1.045.672Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 695.137 1.045.672Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.545.489 5.214.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 4.545.489 5.214.592ARA TOPLAM667.655.483 585.402.905TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER667.655.483 585.402.905UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar200.306.647 249.956.347İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar200.306.647 249.956.347Banka Kredileri14 148.121.152 174.665.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 52.185.495 75.291.062Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 296.610Uzun Vadeli Karşılıklar21.327.591 17.706.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 21.327.591 17.706.556Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 41.556.402 33.593.594TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER263.487.250 301.256.497TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER931.142.733 886.659.402ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar667.246.548 529.659.065Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -36.012.234 -25.429.007Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)75.475.105 76.285.320Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)75.475.105 76.285.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -3.449.091 -2.638.876Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 78.924.196 78.924.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.666.103 -1.647.046Yabancı Para Çevrim Farkları-2.666.103 -1.647.046Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.647.668 39.064.441Yasal Yedekler20 49.647.668 39.064.441Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 282.635.404 121.511.381Net Dönem Karı veya Zararı148.367.776 170.075.044TOPLAM ÖZKAYNAKLAR667.246.548 529.659.065TOPLAM KAYNAKLAR1.598.389.281 1.416.318.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.875.009.055 1.121.277.170 726.763.940 515.603.329Satışların Maliyeti22 -1.212.766.654 -691.856.533 -480.226.904 -305.369.108TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)662.242.401 429.420.637 246.537.036 210.234.221BRÜT KAR (ZARAR)662.242.401 429.420.637 246.537.036 210.234.221Genel Yönetim Giderleri23 -66.242.253 -39.999.630 -24.692.090 -16.819.130Pazarlama Giderleri23 -367.403.731 -234.799.583 -139.522.950 -99.498.266Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -6.336.969 -4.758.595 -2.461.792 -1.134.653Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 86.337.026 76.593.350 21.858.945 36.871.212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -91.598.043 -68.053.092 -23.978.248 -34.887.142ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)216.998.431 158.403.087 77.740.901 94.766.242Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.107.663 973.803 391.828 735.558FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)218.106.094 159.376.890 78.132.729 95.501.800Finansman Gelirleri29 -49.770.293 -54.268.931 -13.222.162 -24.029.784Finansman Giderleri28 22.720.133 21.534.660 6.663.115 17.431.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)191.055.934 126.642.619 71.573.682 88.903.867Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.688.158 -27.929.405 -17.379.302 -19.390.036Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -46.402.716 -28.564.365 -18.087.476 -18.951.932Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 3.714.558 634.960 708.174 -438.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)148.367.776 98.713.214 54.194.380 69.513.831DÖNEM KARI (ZARARI)148.367.776 98.713.214 54.194.380 69.513.831Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları148.367.776 98.713.214 54.194.380 69.513.831Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,99040000 0,00070000 0,36180000 0,00050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-810.215 -3.003.485 1.367.281 606.428Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.038.737 -3.850.622 1.752.925 777.472Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler228.522 847.137 -385.644 -171.044Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 228.522 847.137 -385.644 -171.044Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.019.057 -425.877 -370.022 -155.452Yabancı Para Çevrim Farkları-1.019.057 -425.877 -370.022 -155.452Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.829.272 -3.429.362 997.259 450.976TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)146.538.504 95.283.852 55.191.639 69.964.807Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları146.538.504 95.283.852 55.191.639 69.964.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976094BIST