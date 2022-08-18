***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 21:08
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -25.429.007 -1.647.046 78.924.196 -2.638.876 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065
Transferler
20 170.075.044 -170.075.044 0
Dönem Karı (Zararı)
20 94.173.396 94.173.396 94.173.396
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -649.035 -2.177.496 -2.826.531 -2.826.531
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -10.227.367 10.227.367 -10.227.367 -10.227.367 -10.227.367
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20 -695.338 -695.338 -695.338
Dönem Sonu Bakiyeler
20 149.798.932 -35.656.374 -2.296.081 78.924.196 -4.816.372 49.291.808 280.663.720 94.173.396 610.083.225 610.083.225
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -36.015.309 -7.083.800 353.490.398 872.331 49.650.743 240.113.597 256.056.383 1.006.883.275 1.006.883.275
Transferler
20 8.197.906 247.858.477 -256.056.383 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20 213.513.914 213.513.914 213.513.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 4.297.462 -1.425.874 2.871.588 2.871.588
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -426.937 426.937 -426.937 -426.937 -426.937
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20 -848.643 -848.643 -848.643
Dönem Sonu Bakiyeler
20 149.798.932 -36.442.246 -2.786.338 353.490.398 -553.543 58.275.586 486.696.494 213.513.914 1.221.993.197 1.221.993.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-233.630.915 -161.995.274
Dönem Karı (Zararı)
213.513.914 94.173.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
168.561.783 80.343.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41590 39.093.935 41.282.060
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -520.344
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -520.344
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
212.704 2.413.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 212.704 1.986.656
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 426.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
67.014.100 11.859.531
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -353.172
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 3.381.767 10.120.358
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
44705 67.516.471 14.593.386
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
44706 -3.884.138 -12.501.041
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
979.401 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
979.401 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 61.261.643 25.308.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-620.592.451 -314.292.402
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.219.389 -64.679.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44625 3.269.791 939.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -264.489.180 -65.619.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
468.533 -895.904
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44626 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 468.533 -895.904
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -483.992.498 -173.934.887
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -161.446.626 -19.157.880
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
263.718.927 -20.955.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 263.718.927 -20.955.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 29.544.182 7.022.821
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.311 578.380
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -50.311 578.380
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 92.731.420 14.892.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.346.689 -57.162.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -116.657.178 -55.302.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 16.310.489 -1.860.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-238.516.754 -139.775.854
Ödenen Faiz
29 54.965.494 5.544.212
Alınan Faiz
28 -1.261.042 -1.545.041
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -48.180.839 -25.523.253
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-637.774 -695.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.946.171 -72.595.852
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-316.855 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.580 721.790
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 49.580 721.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.651.098 -72.244.626
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -76.114.328 -61.311.345
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -19.536.770 -10.933.281
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-27.798 -1.073.016
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3 -27.798 -1.073.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
396.696.043 25.496.004
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
676.739.650 220.657.613
Kredilerden Nakit Girişleri
14 676.739.650 220.657.613
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -217.049.995 -159.090.557
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-217.049.995 -159.090.557
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.862.223 -21.844.514
Ödenen Faiz
29 -54.965.494 -5.544.212
Alınan Faiz
28 1.261.042 1.545.041
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -426.937 -10.227.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.118.957 -209.095.122
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 4.297.462 -649.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.416.419 -209.744.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 111.399.760 296.601.025
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.816.179 86.856.868
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 182.816.179 111.399.760
Ticari Alacaklar
424.862.293 231.159.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 0 3.269.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 424.862.293 227.889.584
Diğer Alacaklar
1.011.162 1.564.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 970.969 943.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 40.193 620.842
Stoklar
8 1.152.108.633 668.116.135
Peşin Ödenmiş Giderler
9 250.841.375 85.230.518
Diğer Dönen Varlıklar
7 286.363.011 169.705.833
ARA TOPLAM
2.298.002.653 1.267.175.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.298.002.653 1.267.175.634
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 317.855 1.000
Diğer Alacaklar
2.463.490 2.351.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.463.490 2.351.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 28.192.943 28.232.417
Maddi Duran Varlıklar
12 774.141.789 725.296.572
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 61.289.949 65.427.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 54.376.724 42.536.836
Peşin Ödenmiş Giderler
9 19.577.252 23.741.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 47.651.773 41.723.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
988.011.775 929.311.188
TOPLAM VARLIKLAR
3.286.014.428 2.196.486.822
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 452.571.520 60.034.142
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
180.231.762 159.570.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.970.662 130.085.220
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 157.970.662 130.085.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.261.100 29.484.821
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 22.261.100 29.484.821
Ticari Borçlar
744.193.356 484.358.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 3.635.803 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 740.557.553 484.358.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 58.740.654 29.196.472
Diğer Borçlar
730.891 781.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 730.891 781.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 217.581.159 124.849.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 32.803.283 21.599.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.335.992 4.145.722
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 22.172.414 5.861.925
ARA TOPLAM
1.714.361.031 890.397.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.714.361.031 890.397.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
236.592.697 195.582.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
236.592.697 195.582.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 45.215.898 45.806.230
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 191.376.799 149.776.367
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.332.451 16.291.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 18.332.451 16.291.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 94.735.052 87.331.442
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.660.200 299.205.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.064.021.231 1.189.603.547
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.221.993.197 1.006.883.275
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -36.442.246 -36.015.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
352.936.855 354.362.729
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 352.936.855 354.362.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -553.543 872.331
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 353.490.398 353.490.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.786.338 -7.083.800
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -2.786.338 -7.083.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
58.275.586 49.650.743
Yasal Yedekler
20 58.275.586 49.650.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 486.696.494 240.113.597
Net Dönem Karı veya Zararı
213.513.914 256.056.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.221.993.197 1.006.883.275
TOPLAM KAYNAKLAR
3.286.014.428 2.196.486.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 2.754.239.002 1.148.245.115 1.621.231.388 618.475.057
Satışların Maliyeti
22 -1.860.736.048 -732.539.750 -1.082.670.721 -383.984.719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
893.502.954 415.705.365 538.560.667 234.490.338
BRÜT KAR (ZARAR)
893.502.954 415.705.365 538.560.667 234.490.338
Genel Yönetim Giderleri
23 -58.877.847 -41.550.163 -32.057.123 -24.026.125
Pazarlama Giderleri
23 -495.190.632 -227.880.781 -294.902.938 -121.172.583
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -8.969.962 -3.875.177 -5.609.755 -2.240.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 110.125.120 64.478.081 28.079.663 20.030.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -101.080.721 -67.619.795 -29.789.587 -25.448.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
339.508.912 139.257.530 204.280.927 81.633.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.478.589 715.835 905.966 456.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
340.987.501 139.973.365 205.186.893 82.090.440
Finansman Gelirleri
28 10.275.481 16.057.018 1.233.116 2.349.117
Finansman Giderleri
29 -76.487.425 -36.548.131 -43.092.913 -16.580.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
274.775.557 119.482.252 163.327.096 67.858.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-61.261.643 -25.308.856 -36.540.428 -20.820.701
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -59.384.127 -28.315.240 -36.130.122 -22.562.613
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -1.877.516 3.006.384 -410.306 1.741.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
213.513.914 94.173.396 126.786.668 47.038.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
213.513.914 94.173.396 126.786.668 47.038.273
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
213.513.914 94.173.396 126.786.668 47.038.273
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 1,42530000 0,62870000 0,84640000 0,31400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.425.874 -2.177.496 -3.511.208 -4.582.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.828.044 -2.791.662 -4.501.549 -5.874.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
402.170 614.166 990.341 1.292.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 402.170 614.166 990.341 1.292.438
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.297.462 -649.035 6.179.734 -55.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.297.462 -649.035 6.179.734 -55.363
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.871.588 -2.826.531 2.668.526 -4.637.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
216.385.502 91.346.865 129.455.194 42.400.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
216.385.502 91.346.865 129.455.194 42.400.632
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056951
BIST