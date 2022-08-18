***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 149.798.932 -25.429.007 -1.647.046 78.924.196 -2.638.876 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065Transferler20 170.075.044 -170.075.044 0Dönem Karı (Zararı)20 94.173.396 94.173.396 94.173.396Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 -649.035 -2.177.496 -2.826.531 -2.826.531Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20 -10.227.367 10.227.367 -10.227.367 -10.227.367 -10.227.367Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20 -695.338 -695.338 -695.338Dönem Sonu Bakiyeler20 149.798.932 -35.656.374 -2.296.081 78.924.196 -4.816.372 49.291.808 280.663.720 94.173.396 610.083.225 610.083.225Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 149.798.932 -36.015.309 -7.083.800 353.490.398 872.331 49.650.743 240.113.597 256.056.383 1.006.883.275 1.006.883.275Transferler20 8.197.906 247.858.477 -256.056.383 0 0Dönem Karı (Zararı)20 213.513.914 213.513.914 213.513.914Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20 4.297.462 -1.425.874 2.871.588 2.871.588Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20 -426.937 426.937 -426.937 -426.937 -426.937Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20 -848.643 -848.643 -848.643Dönem Sonu Bakiyeler20 149.798.932 -36.442.246 -2.786.338 353.490.398 -553.543 58.275.586 486.696.494 213.513.914 1.221.993.197 1.221.993.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-233.630.915 -161.995.274Dönem Karı (Zararı)213.513.914 94.173.396Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler168.561.783 80.343.152Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler41590 39.093.935 41.282.060Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -520.344Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 -520.344Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler212.704 2.413.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 212.704 1.986.656Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 426.393Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler67.014.100 11.859.531Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 0 -353.172Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 3.381.767 10.120.358Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri44705 67.516.471 14.593.386Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri44706 -3.884.138 -12.501.041Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler979.401 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler979.401 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 61.261.643 25.308.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-620.592.451 -314.292.402Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-261.219.389 -64.679.259İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)44625 3.269.791 939.979İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -264.489.180 -65.619.238Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler468.533 -895.904İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)44626 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 468.533 -895.904Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -483.992.498 -173.934.887Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -161.446.626 -19.157.880Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler263.718.927 -20.955.713İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 263.718.927 -20.955.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 29.544.182 7.022.821Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.311 578.380İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -50.311 578.380Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 92.731.420 14.892.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-100.346.689 -57.162.117Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -116.657.178 -55.302.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 16.310.489 -1.860.099Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-238.516.754 -139.775.854Ödenen Faiz29 54.965.494 5.544.212Alınan Faiz28 -1.261.042 -1.545.041Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -48.180.839 -25.523.253Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-637.774 -695.338YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-95.946.171 -72.595.852Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-316.855 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.580 721.790Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 49.580 721.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.651.098 -72.244.626Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -76.114.328 -61.311.345Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -19.536.770 -10.933.281Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-27.798 -1.073.016İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler3 -27.798 -1.073.016FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI396.696.043 25.496.004Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri676.739.650 220.657.613Kredilerden Nakit Girişleri14 676.739.650 220.657.613Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -217.049.995 -159.090.557Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-217.049.995 -159.090.557Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.862.223 -21.844.514Ödenen Faiz29 -54.965.494 -5.544.212Alınan Faiz28 1.261.042 1.545.041Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 -426.937 -10.227.367YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.118.957 -209.095.122Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 4.297.462 -649.035NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.416.419 -209.744.157DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 111.399.760 296.601.025DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 182.816.179 86.856.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 182.816.179 111.399.760Ticari Alacaklar424.862.293 231.159.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 0 3.269.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 424.862.293 227.889.584Diğer Alacaklar1.011.162 1.564.013İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 970.969 943.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 40.193 620.842Stoklar8 1.152.108.633 668.116.135Peşin Ödenmiş Giderler9 250.841.375 85.230.518Diğer Dönen Varlıklar7 286.363.011 169.705.833ARA TOPLAM2.298.002.653 1.267.175.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.298.002.653 1.267.175.634DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 317.855 1.000Diğer Alacaklar2.463.490 2.351.374İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.463.490 2.351.374Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 28.192.943 28.232.417Maddi Duran Varlıklar12 774.141.789 725.296.572Kullanım Hakkı Varlıkları12 61.289.949 65.427.997Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 54.376.724 42.536.836Peşin Ödenmiş Giderler9 19.577.252 23.741.483Ertelenmiş Vergi Varlığı30 47.651.773 41.723.509TOPLAM DURAN VARLIKLAR988.011.775 929.311.188TOPLAM VARLIKLAR3.286.014.428 2.196.486.822KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 452.571.520 60.034.142Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları180.231.762 159.570.041İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları157.970.662 130.085.220Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 157.970.662 130.085.220İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22.261.100 29.484.821Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 22.261.100 29.484.821Ticari Borçlar744.193.356 484.358.567İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 3.635.803 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 740.557.553 484.358.567Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 58.740.654 29.196.472Diğer Borçlar730.891 781.202İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 730.891 781.202Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 217.581.159 124.849.739Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 32.803.283 21.599.995Kısa Vadeli Karşılıklar17 5.335.992 4.145.722Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 22.172.414 5.861.925ARA TOPLAM1.714.361.031 890.397.805TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.714.361.031 890.397.805UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar236.592.697 195.582.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar236.592.697 195.582.597Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 45.215.898 45.806.230Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar14 191.376.799 149.776.367Uzun Vadeli Karşılıklar18.332.451 16.291.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 18.332.451 16.291.703Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 94.735.052 87.331.442TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER349.660.200 299.205.742TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.064.021.231 1.189.603.547ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.221.993.197 1.006.883.275Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -36.442.246 -36.015.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)352.936.855 354.362.729Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 352.936.855 354.362.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -553.543 872.331Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 353.490.398 353.490.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.786.338 -7.083.800Yabancı Para Çevrim Farkları20 -2.786.338 -7.083.800Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler58.275.586 49.650.743Yasal Yedekler20 58.275.586 49.650.743Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 486.696.494 240.113.597Net Dönem Karı veya Zararı213.513.914 256.056.383TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.221.993.197 1.006.883.275TOPLAM KAYNAKLAR3.286.014.428 2.196.486.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 2.754.239.002 1.148.245.115 1.621.231.388 618.475.057Satışların Maliyeti22 -1.860.736.048 -732.539.750 -1.082.670.721 -383.984.719TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)893.502.954 415.705.365 538.560.667 234.490.338BRÜT KAR (ZARAR)893.502.954 415.705.365 538.560.667 234.490.338Genel Yönetim Giderleri23 -58.877.847 -41.550.163 -32.057.123 -24.026.125Pazarlama Giderleri23 -495.190.632 -227.880.781 -294.902.938 -121.172.583Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -8.969.962 -3.875.177 -5.609.755 -2.240.225Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 110.125.120 64.478.081 28.079.663 20.030.795Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -101.080.721 -67.619.795 -29.789.587 -25.448.696ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)339.508.912 139.257.530 204.280.927 81.633.504Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.478.589 715.835 905.966 456.936FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)340.987.501 139.973.365 205.186.893 82.090.440Finansman Gelirleri28 10.275.481 16.057.018 1.233.116 2.349.117Finansman Giderleri29 -76.487.425 -36.548.131 -43.092.913 -16.580.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)274.775.557 119.482.252 163.327.096 67.858.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-61.261.643 -25.308.856 -36.540.428 -20.820.701Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -59.384.127 -28.315.240 -36.130.122 -22.562.613Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -1.877.516 3.006.384 -410.306 1.741.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)213.513.914 94.173.396 126.786.668 47.038.273DÖNEM KARI (ZARARI)213.513.914 94.173.396 126.786.668 47.038.273Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları213.513.914 94.173.396 126.786.668 47.038.273Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 1,42530000 0,62870000 0,84640000 0,31400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.425.874 -2.177.496 -3.511.208 -4.582.278Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.828.044 -2.791.662 -4.501.549 -5.874.716Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler402.170 614.166 990.341 1.292.438Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 402.170 614.166 990.341 1.292.438Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.297.462 -649.035 6.179.734 -55.363Yabancı Para Çevrim Farkları4.297.462 -649.035 6.179.734 -55.363DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.871.588 -2.826.531 2.668.526 -4.637.641TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)216.385.502 91.346.865 129.455.194 42.400.632Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları216.385.502 91.346.865 129.455.194 42.400.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056951BIST