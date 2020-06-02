***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının TrsciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 22.04.2020Genel Kurul Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KARTALAdres Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,4 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,5 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,7 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,15 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,16 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,17 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte PDF olarak yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.06.2020Ek Açıklamalar15 Mayıs 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/06/2020 tarihinde, 10087 sayılı Ticaret Sicil Gazetrsinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848405BIST