***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 15.04.2022Genel Kurul Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KARTALAdres Yalı Mahallesi, Kadir Sokak No:14/1Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.4 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması.5 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması,müzakeresi ve oylamaya sunulması.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması.7 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması.10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. Ve 396. Maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulunun ‘'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'' gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması.12 - 2021 Yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2022 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.14 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının veya yürürlük süresinin tespiti ve oylamaya sunulması.15 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.16 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul İlan Gündem Vekaletname.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz' in 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2022 Salı günü, saat 14:00'de Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu ve Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden, şirketimizin www.yatasbedding.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün değildir.24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntem ile atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Tebliğde zorunlu tutulan ve "Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.6102 sayılı Yeni Türk Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimiz'e bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30' a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimiz'e bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına· Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,· Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri noter tasdikli vekaletname asıllarını,· Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan https://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021199BIST