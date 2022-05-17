***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 16:57
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 15.04.2022
Genel Kurul Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Yalı Mahallesi, Kadir Sokak No:14/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.
4 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması.
5 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması,müzakeresi ve oylamaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. Ve 396. Maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulunun ‘'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'' gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması.
12 - 2021 Yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2022 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
14 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının veya yürürlük süresinin tespiti ve oylamaya sunulması.
15 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030898
BIST