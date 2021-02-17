***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 09:58
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GEVHER NESİBE VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Yükümlülük
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
01/01/2020 - 31/12/2020 dönemine ilişkin Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş olan gelir tablosu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910255
BIST
10:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.548
10:057,0419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0476
En Düşük
6,9735
10:058,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0375
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5179
En Düşük
8,4397
10:05406,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,37
|Açılış
|: 406,00
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,19
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:05
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|2.917.226
|% 9,96
|
|UFUK
|26,98
|346.963
|% 9,94
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|IZMDC
|4,38
|5.526.334
|% -9,88
|
|MAALT
|288,00
|3.361.248
|% -8,34
|
|ETYAT
|4,20
|87.948
|% -4,55
|
|COSMO
|12,40
|37.857
|% -3,88
|
|TUPRS
|103,70
|756.062.407
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,44
|217.673.586
|% -0,12
|
|DNISI
|20,82
|191.127.923
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,82
|182.699.986
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,68
|77.777.166
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,44
|217.673.586
|% -0,12
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0392
|7,0419
|% 0,70
|
|Euro
|8,5023
|8,5104
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7388
|9,7876
|% 0,46
|
|Frank
|7,8423
|7,8896
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8700
|1,8794
|% 0,63
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-1,94
|
|Altın Gr.
|405
|406
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,51
|63,51
|0,16
|