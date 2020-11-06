***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.11.2020 17:00
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr Payına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 02.11.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YATAS, TRAYATAS91B4 Peşin 0,1438704 14,38704 15 0,1222898 12,22898
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 21.12.2020 23.12.2020 22.12.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YATAS, TRAYATAS91B4 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.11.2020 tarihli toplantısında, Şirketimiz' in yaşadığı olumlu süreçler dikkate alınarak, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 86.206.560,00 TL dağıtılabilir dönem net kârının %25'ine karşılık gelen 21.551.640,00 TL' sinin brüt, 18.318.894,00 TL' sinin net, pay başına brüt 0,1438704 TL ve net 0,1222898 TL olmak üzere 21 Aralık 2020 tarihinden itibaren nakden ve 1 defada ödenmesinin uygun olacağına, nihai kararın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda paydaşlarımız ile verilmesine karar verilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 149.798.932,5
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.601.357,63
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 112.097.348 119.439.495,99
4. Vergiler ( - ) 25.890.788 27.412.343,35
5. Net Dönem Kârı 86.206.560 92.027.152,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.601.357,63 4.601.357,63
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.605.202,37 87.425.795,01
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 658.280,74 658.280,74
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 82.263.483,11 88.084.075,75
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 21.551.640
* Nakit 21.551.640
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 60.053.562,37 87.425.795,01
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0
TOPLAM 18.318.894 0 22,45 0,1222898 12,23
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886679
BIST