Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.05.2021 09:25



***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kesinleşen Hak Kullanım tarihinin girilmesi

Karar Tarihi 09.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YATAS, TRAYATAS91B4 Peşin 0,2838388 28,38388 15 0,2412629 24,12629

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 06.10.2021 08.10.2021 07.10.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YATAS, TRAYATAS91B4 0 0

Ek Açıklamalar
26/05/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile 2020 yılı elde edilen kârın %25'lik kesiminin dağıtılmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgiye kâr dağıtım tablosundan ulaşabilirsiniz.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 149.798.932,5
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.583.466,59

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 218.105.882 220.141.327,62
4. Vergiler ( - ) 48.030.838 48.471.995,84
5. Net Dönem Kârı 170.075.044 171.669.331,78
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8.583.466,59 8.583.466,59
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 161.491.577,41 163.085.865,19
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.819.808 1.819.808
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 163.311.385,41 164.905.673,19
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 42.518.761
* Nakit 42.518.761
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 118.972.816,41 163.085.865,19
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
TOPLAM 36.140.946,85 0 22,38 0,241263 24,13

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli toplantısında 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 170.075.044,00 TL dönem net kârının %25'ine karşılık gelen 42.518.761 TL' sinin brüt, 36.140.946,85 TL' sinin net, pay başına brüt 0,283838878 TL ve net 0,241263047 TL olmak üzere 06 Ekim 2021 tarihinden itibaren nakden ve 1 defada ödenmesinin uygun olacağına, nihai kararın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda paydaşlarımız ile verilmesine karar verilmiştir.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938331


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:391.428
Değişim :  0,07% |  1,06
Açılış :  1.427  
Önceki Kapanış :  1.427  
En Yüksek
1.429 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler10:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 29,90 92.152 % 8,73  
TUCLK 10,56 38.107.004 % 8,31  
UTPYA 26,98 152.248 % 7,92  
SUMAS 65,85 197.813 % 7,69  
MAALT 233,00 21.342.141 % 5,48  
daha fazla
10:39 Alış Satış %  
Dolar 8,4420 8,4436 % -0,15  
Euro 10,3174 10,3231 % 0,07  
Sterlin 11,8957 11,9553 % -0,07  
Frank 9,3777 9,4342 % -0,01  
Riyal 2,2459 2,2572 % -0,08  
daha fazla
10:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 2,97  
Altın Gr. 516 516 -0,09  
Cumhuriyet 3.418 3.470 25,00  
Tam 3.402 3.487 22,45  
Yarım 1.644 1.687 10,86  
Çeyrek 825 844 5,43  
Gümüş.Ons 27,70 27,73 0,03  
Gümüş Gr. 7,52 7,52 -0,01  
B. Petrol 68,38 68,38 -0,35  
Seans Raporu 10:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru