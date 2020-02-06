***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Organize Sanayi Bölgesi,18.Cadde N6 Melikgazi/Kayseri" merkez adresimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Böylece Şirketimiz, 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan gelir vergisi, gümrük vergisi, damga vergisi, personel gelir vergisi ve SGK işveren payı teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.Ar-Ge Merkezi statüsü kazanılmasıyla Şirketimize üretim çalışmalarında maliyet avantajı yaratmasının yanında, Şirketimizin yenilikçi ve ileri teknoloji kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırmasının önünü açacağına, tasarım kültürünü geliştireceğine, akademik işbirliğini arttıracağına ve pazarlarda önemli bir rekabet avantajı yaratarak ciro ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağına inanmaktayız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817448BIST